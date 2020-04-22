22 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.45'te duyuruldu. Sayısal Loto oyununun bu hafta cumartesi günü yapılan çekilişlerinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 535 bin 695 liralık ikramiye bugüne devretti. Peki, 22 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre hangi numaralar kazandı? İşte MPİ Sayısal Loto sonuçları...
22 NİSAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
22 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları çekilişler devam ediyor. Sonuçlar birazdan burada olacak.
SAYISAL LOTO NEDİR?
Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, 1 ile 49 sayı dizisi içerisinden çekiliş ile belirlenecek olan 3, 4, 5 ve 6 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan bir şans oyunudur. Katılımcılar 6 bilmesi ile birlikte büyük ikramiyeye sahip olacaklardır. 3 bilenler ise en az tutarda ikramiyeyi alacaklardır. Kazanılan tutarlar Sayısal Loto çekilişinin gerçekleşmesinin ardından katılım oranı ve talihli sayısına göre açıklanmaktadır.
SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
GEÇEN HAFTA YAPILAN ÇEKİLİŞTE KİM NE KADAR KAZANDI?
Sayısal Loto oyununun 1315. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 535 bin 695 liralık ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 67 kişi 7 bin 122 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 786 kişi 95 lira 20'şer kuruş ve 3 bilen 71 bin 21 kişi de 13 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.