Büfe işletmecisi Hüseyin Atılgan, Kaş'ta koronavirüs olmamasını, sebebinin sosyal mesafeye dikkat edilmesine ve herkesin birbirini maske takması için uyarmasına bağladı.

Kaş'ın izole yaşantısının faydasını gördüklerini ve bu nedenle her yıl milyonlarca turisti ağırladıkları ilçeye bu yıl en azından virüs geçene kadar gelinmemesi uyarısında bulunan Kaş Belediye Başkanı Ak Partili Mutlu Ulutaş, kış döneminde yerli vatandaşların kaldığını, yasaklar başlayınca dışarıdan kimsenin gelemediğini ve kendi içinde izole olduğunu anlattı.

Nisan ayı içinde de rezervasyon almadıklarını ve olan rezervasyonları da iptal ettirdiklerini anlatan Ulutaş, "Toplumun çok fazla kullanıp bir araya geldiği kamusal alanlarda maske ve eldiven dağıtımı, dezenfektan tünelleri kurduk. Kaş'ın tüm evlerine girip maske ve eldiven dağıtımı yaptık. 60 bin nüfuslu Kaş'a 130 binin üzerinde maske dağıttık. 50 bin maske dağıtımı için de sipariş verdik.

Kaş'a herkes gelebilir ama şu süreçte herkes evinde kalsın. Bu süreci birlikte atlattıktan sonra gelmelerini tavsiye ediyoruz. Kaş evinde, aynı güzelliklerini koruyor. Süreç geçtikten sonra güzellikleri yaşayalım" dedi.