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    • 22.04.2020 19:55
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    22 Nisan corona vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? koronavirüs son açıklama

    22 Nisan corona vaka ve ölüm sayısı kaç oldu sorusu akşam saatlerinden itibaren vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada son 24 saatte 4 bin 611 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 119 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 95 bin 591, can kaybının 2 bin 259 olduğunu bildirildi. Bu kapsamda ülkemizdeki son vaka ve ölüm sayılarını öğrenmek isteyen vatandaşlar konu hakkında yapılan açıklamaları akşam saatlerinde yakından takip ediyor.

    22 Nisan corona vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

    Koronavirüs ile ilgili Türkiye ve dünya genelinden son dakika haberleri geliyor. 22 Nisan Corona koronavirüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu sorusu hakkındaki araştırmalar akşam saatlerinden itibaren yoğunluk kazandı. Sağlık Bakanlığı'nın, internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı. İşte koronavirüs ile ilgili son haberler

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    22 NİSAN CORONA KORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

    21 NİSAN CORONA KORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

    Tabloya göre, toplam test sayısı 713 bin 409, toplam vaka sayısı 95 bin 591, toplam vefat sayısı 2 bin 259, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1865, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 1006, toplam iyileşen hasta sayısı 14 bin 918 oldu.

    Bugünkü test sayısı 39 bin 429, vaka sayısı 4 bin 611, iyileşen hasta sayısı 1488, vefat sayısı ise 119 olarak kayıtlara geçti.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Veriler bize şunu söylüyor; 'ümitsiz olma, rehavete kapılma'. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon." ifadesini kullandı.

    CORONA VİRÜS TÜRKİYE GENELİ SON HARİTA

    Denizli corona virüs haritası

    Eskişehir corona virüs haritası

    Erzincan corona virüs haritası
    Haberler Güncel 22 Nisan corona vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs son açıklama
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