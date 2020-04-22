Koronavirüs ile ilgili Türkiye ve dünya genelinden son dakika haberleri geliyor. 22 Nisan Corona koronavirüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu sorusu hakkındaki araştırmalar akşam saatlerinden itibaren yoğunluk kazandı. Sağlık Bakanlığı'nın, internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı. İşte koronavirüs ile ilgili son haberler
22 NİSAN CORONA KORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
21 NİSAN CORONA KORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
Tabloya göre, toplam test sayısı 713 bin 409, toplam vaka sayısı 95 bin 591, toplam vefat sayısı 2 bin 259, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1865, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 1006, toplam iyileşen hasta sayısı 14 bin 918 oldu.
Bugünkü test sayısı 39 bin 429, vaka sayısı 4 bin 611, iyileşen hasta sayısı 1488, vefat sayısı ise 119 olarak kayıtlara geçti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Veriler bize şunu söylüyor; 'ümitsiz olma, rehavete kapılma'. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon." ifadesini kullandı.
CORONA VİRÜS TÜRKİYE GENELİ SON HARİTA
Denizli corona virüs haritası
Eskişehir corona virüs haritası
Erzincan corona virüs haritası