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    • 18.04.2020 10:13
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    : kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 3 'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakikia haberi... : kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

    Irak kuzeyinde PKK'ya ağır darbe!
    Milli Savunma Bakanlığı, kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, 3 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor" denildi.
    Haberler Güncel Son dakika: Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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