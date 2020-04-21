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    • 21.04.2020 13:49
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    Son dakika: 'de yayımlandı! 'da iki mahalle ilan edildi!

    Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan’ın imzasıyla ’da Bağcılar ilçesi ile Güngören ilçesi sınırlarında bulunan bazı alanlar "" ilan edildi. Karar ’de yayımlandı.

    İstanbul'da iki mahalle riskli alan ilan edildi!

    Türkiye Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan kararlarla, 'un Bağcılar ilçesi ile Güngören ilçesi sınırlarında bulunan bazı alanlar "" ilan edildi.

    'in Merkez ilçe, Atatürk, Devrim, Gazibey, Hersan ve Müştakbaba mahalleleri sınırlarında yer alan bazı bölgelerin de "riskli alan" ilan edilmesine karar verildi.

    Kararda, "6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında "riskli alan" ilan edilen bölgelerin harita ve krokileri ile sınır ve koordinatları da yer aldı.

    Haberler Güncel Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! İstanbul'da iki mahalle riskli alan ilan edildi!
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