Türkiye 2002 yılından bu yana gerek sağlık, gerek sosyal politikalar, gerekse milli savunma başta olmak üzere birçok alanda yaptığı başarılı yatırımlarla adeta çağ atladı. Başkan Erdoğan'ın göreve başlamasının ardından devlet milletinin refahı için çalışmaya başlarken, yıllarca vatandaşa ikinci sınıf insan muamelesinde bulunan bazı kesimler AK Parti'nin bu hizmetlerinden rahatsız oldu.

Başkan Erdoğan'ın her fırsatta 2002 öncesinde yaşananları hatırlatmasını hazmedemeyen bu kesimin temsilcilerinden CHP'li Tuncay Özkan sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir video ile aklı sıra yapılan hizmetlerle dalga geçmeye çalıştı. Özkan'ın bu paylaşımı tepki çekerken, yanıt AK Parti Gençlik Kollarının sosyal medya hesabından geldi. AK Parti Gençlik Kolları, gerçekleri millete hizmet etmeyi bilmeyenlerin yüzüne bir kez daha çarptı.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

1) İşte Cumhurbaşkanımızın anlattığı çek çek bitmeyen meşhur "kızak ambulanslar":



AK Parti'den önce:





Van-2000





Bitlis-2000





Bitlis-2001





Muş-Eylül 2002



Dalga geçtiğinizi sandığınız bu eziyet, sizin zihniyetinizin eseri.

2) Tabii sizin yalan ve iftiradan başka bir eseriniz yok bu millet için, heykelleri saymazsak. Paletli ambulanslarımız Türkiye'nin her yerinde milletimizin emrinde ve hizmetinde.



AK Parti iktidarında:





Muş-2017





Bitlis-2020





Ağrı-2020





Bingöl-2020

3) Görmeyen gözlere, duymayan kulaklara yetmezse bir de milletimizin hizmetine sunulan uçak/helikopter ambulanslar var.



Tabii ki AK Parti icraatı:





Zonguldak-2019





Malatya-2020





Antalya-2020





Van-2020

4) Bu da aklınızca ti'ye aldığınız bir diğer eski Türkiye gerçeği. Yine sizden çok daha iyi hatırlıyoruz hastanelerde doktorların "RÖNTGEN YOK" dediği günleri. İzleyin. Bu da sizin kafanın milletimize verdiği değerin örneği:

5) Sizin ufkunuz "devasa, bin yataklı" perdelerle çevrilmiş çakma sahra hastaneleri. Bu da bizim milletimize verdiğimiz değerin en somut tezahürlerinden dün açtığımız Şehir Hastanemiz, genel başkanınızın anlatımıyla:



6) Basit kelime oyunları ve komik olmayan espriler yapacağınıza biraz da ülkenin nereden nereye geldiğini görmeye çalışın @ATuncayOzkan

Haa, bi daha da müziğimizi çalmayın.

Takvim.com.tr / Özel haber