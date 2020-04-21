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    • 21.04.2020 19:35
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    Son dakika: İngiltere'deki Türk vatandaşları 'a getirildi

    Son dakika haberine göre, Yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle İngiltere'den ’ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi için 'ya gönderilen () ait uçak, 'a döndü.

    İngiltere'deki Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

    Yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle İngiltere'den 'ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi için 'ya gönderilen () ait uçak, 'a döndü.

    İngiltere'de kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi için gönderilen THY uçağı, Londra'dan aldığı yolcularla İstanbul Havalimanı'na indi.

    Türkiye'ye gelen yolcular, sağlık ekiplerinin kontrolünden geçirildikten sonra otobüslerle karantinaya alınacakları Kocaeli'ndeki yurda gönderildi.

    Tahliye edilenleri taşıyan otobüs personelinin maske ile gözlük taktığı ve tulum giydiği görüldü.

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