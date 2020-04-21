Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.04.2020 13:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.04.2020 13:59
    ABONE OL

    : 'deki kara yolunda 5'inci Türk-Rus kara si icra edildi

    haberi... : -Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; ’deki karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 5’inci Türk-Rus birleşik kara si icra edildi.

    5'inci Türk-Rus kara devriyesi icra edildi

    Milli (), ve Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde, 'deki kara yolunda 5'inci Türk-Rus birleşik kara sinin icra edildiğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 5'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

    Haberler Güncel Son dakika: İdlib'deki M4 kara yolunda 5'inci Türk-Rus kara devriyesi icra edildi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri