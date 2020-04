Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ve Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda 5'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiğini bildirdi.





Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 5'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir." ifadelerine yer verildi.





Fifth combined Turkish-Russian land patrol was conducted today by air and ground vehicles on M4 motorway in Syria's Idlib province, as part of the earlier TR-RF agreement. pic.twitter.com/yQb07KiH3p