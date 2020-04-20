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    • 20.04.2020 23:19
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan leri mesajı: Ülkemizi hep bir adım yükseğe çıkartacağız

    Son dakika haberine göre, Başkan , hesabı Twitter üzerinden leri ile ilgili videolu bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Yeni yatırımlarla, yeni eserlerle, yeni hizmetlerle ülkemizi hep bir adım daha yükseğe çıkartacağız." dedi.

    Başkan Erdoğan'dan şehir hastaneleri mesajı

    Son dakika haberine göre, Başkan , hesabı Twitter üzerinden leri ile ilgili videolu bir paylaşımda bulundu.





    Başkan Erdoğan paylaşımında, "Sağlık alanında yaptığımız reformlarla hem altyapıyı hem sistemi güçlendirdik. Bununla kalmadık, hayalimiz olan şehir hastanelerini kurmaya başladık.


    Yeni yatırımlarla, yeni eserlerle, yeni hizmetlerle ülkemizi hep bir adım daha yükseğe çıkartacağız." ifadelerine yer verdi.

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