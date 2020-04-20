Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden şehir hastaneleri ile ilgili videolu bir paylaşımda bulundu.











Başkan Erdoğan paylaşımında, "Sağlık alanında yaptığımız reformlarla hem altyapıyı hem sistemi güçlendirdik. Bununla kalmadık, hayalimiz olan şehir hastanelerini kurmaya başladık.

Sağlık alanında yaptığımız reformlarla hem altyapıyı hem sistemi güçlendirdik. Bununla kalmadık, hayalimiz olan şehir hastanelerini kurmaya başladık.



Yeni yatırımlarla, yeni eserlerle, yeni hizmetlerle ülkemizi hep bir adım daha yükseğe çıkartacağız. pic.twitter.com/b5YrlRrEKq — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 20, 2020

Yeni yatırımlarla, yeni eserlerle, yeni hizmetlerle ülkemizi hep bir adım daha yükseğe çıkartacağız." ifadelerine yer verdi.

