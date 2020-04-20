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    • 20.04.2020 17:12
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    03.40'ta telefonla aramıştı! 'te ambulansa saldıranlarla ilgili son dakika gelişmesi!

    ’te belirtileri olan hastayı almaya giden ambulansa saldırıp camlarını kıran iki şüpheli hakkında karar verildi. Olayın hemen ardından tutuklanan Tezcan ve hakkında "Zincirleme şekilde görevi yaptırmamak için direnme" ve "Kamu malına zarar verme" suçlarından 11.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Ambulansın camlarını kırmışlardı! İstenen ceza belli oldu!

    'te 29 Mart tarihinde belirtileri gösteren hastayı almak için adrese giden ambulansa saldırarak camlarını kırdıkları gerekçesi ile tutuklanan Tezcan ve hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda iki şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, bu kişilerin iki personelin içinde bulunduğu ambulansın aracına taş atmak suretiyle camlarını kırdığı belirtiliyor.

    Ambulans görevlisi müşteki H.K.'nın ifadesine yer verilen iddianamede, H.K.'nın Corona Virüs şüphesiyle gittikleri adreste şüphelilerin yanlarına geldiğini, hasta ile ilgili sorular sormaları üzerine bilgi vermediğini, kapalı olan kapıyı açmaya zorladıklarını ve taşla camları kırdığını söylediği belirtildi. Diğer müşteki G.B.'nin de benzer ifade verdiği görüldü. İddianamede, şüpheli Alihan Güner'in ambulansın ikametinin önüne gelmesi üzerine endişelendiğini, şoföre sorular sorduğunu, şoförün kendisine hakaret etmesi üzerine de yanında bulunan arkadaşı Ahmet 'ın amulansa taş attığını söylediği belirtildi.

    Şüpheli Ahmet Can Tezcan'ın ambulansa taş attığını kabul ettiği bilgisine yer verilen iddianamede, şüphelilerin, "Zincirleme şekilde görevi yaptırmamak için direnme" ve "Kamu malına zarar verme" suçlarından 1 yıl 10 aydan 11.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

    İddianamenin gönderildiği 55. , iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

    BAKAN KOCA'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU
    Öte yandan Büşra Kayalı Durmaz'ı gece saat 03.40'ta da arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Durmaz, "Gece saat 03.40'ta telefon çalar ve arayan Sağlık Bakanıdır. Biz böyle güçlü bir aileyiz. Gecenin bu saatinde arayan bakanımıza teşekkür ederiz. Allah başımızdan eksik etmesin" demişti.

    NE OLMUŞTU?
    Arabasından inerek 112 çalışanlarına, "Hasta kim? Corona mı? Ne olmuş? Anlatsanıza" diye ardı arkasına sorular soran şahsa 112 çalışanları hasta mahremiyeti açısından hastanın bilgilerini vermedi. Bunun üzerine hızını alamayan şahıs önce ambulansı yumruklamaya başlamıştı.

    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 03.40'ta telefonla aramıştı! İstanbul Pendik'te ambulansa saldıranlarla ilgili son dakika gelişmesi!
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