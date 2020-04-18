Kadıköy Belediyesi ve Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek; Eyüp Belediyesi'nin 17 Nisan Cuma günü gerçekleştirdiği mehter ve bando gösterisini sokağa çıkma yasağının başladığı 18 Nisan Cumartesi günü yapıldığını iddia ederek büyük yalana imza attı.

Eyüp Belediyesi; Kadıköy Belediyesi'nin "Aaa size engel yok mu?" şeklindeki sorusuna, "Sakin ol champ... görüntüler dünden:)" diyerek cevap verdi.





KADIKÖY BELEDİYESİ; KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI'NDAN İZİN ALMADAN BANDO GÖSTERİSİ YAPTI!

Kadıköy Belediyesi; koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal etti ve belediye görevlileri Kadıköy Kaymakamlığı'ndan izin almadan sokaklarda bando çaldı ve marş söyledi.





Kadıköy Belediyesi görevlilerine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin Türk Lirası idarî para cezası kesildi.

KADIKÖY BELEDİYESİ VE DENİZ ZEYREK, EYÜP BELEDİYESİNİ HEDEF ALDI!

Kadıköy Belediyesi ve Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, sokağa çıkma yasağında Eyüp Belediyesi'nin de mehter ve bando gösterisinde bulunduğunu iddia ederek gerçeğe aykırı paylaşımda bulundu.







ZEYREK'İN, "ORTADA ÇİFTE STANDART VAR" İDDİASI!

Deniz Zeyrek, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, "Eyüpsultan ve Diyarbakır Belediyeleri yapıyor da Kadıköy Belediyesi'ne izin verilmiyorsa ortada çifte standart vardır. Çifte standart varsa da kural yoktur. Kuralsız da hukuk devleti olmaz" iddiasında bulundu.

Deniz Zeyrek, paylaşımını "ama sokaya çıkma yasağı var" diye eleştirenlere ise; "Yasak, güvenlik (sıkıyönetim) amaçlı değil sosyal izolasyon amaçlıdır. Belediyeye ait üç orkestranın sokakta evden çıkamayan insanlara konser vermesi o izolasyonu bozmaz. Niyetiniz bağcıyı dövmekse başka!" ifadelerini kullandı.





EYÜP BELEDİYESİ'NDEN KADIKÖY BELEDİYESİ'NE CEVAP: "SAKİN OL CHAMP... GÖRÜNTÜLER DÜNDEN:)

Kadıköy Belediyesi; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Eyüp Belediyesi'ni etiketleyerek, "Aaa size engel yok mu? @eyupbelediyesi @diyarbakirbldA" şeklinde soru yöneltti.

Eyüp Belediyesi de, resmi Twitter hesabından Kadıköy Belediyesi'nde cevap verdi ve "Sakin ol champ... görüntüler dünden:)" ifadelerini kullandı.





MEHTER GÖSTERİSİ 17 NİSAN CUMA GÜNÜNDEN!

Eyüp Belediyesi'nin mehter ve bando gösterisinin 17 Nisan 2020 Cuma günü olduğu ve söz konusu tarihte sokağa çıkma yasağının bulunmadığı öğrenildi. Mehter gösterisinin 17 Nisan Cuma günü saat:11:30'da Yeşilpınar Mahallesi'nde yapıldığı ve yaklaşık 45 dakika sürdüğü öğrenildi





İhlas Haber Ajansı'nın aynı gün saat:13:41'de haberi tüm abonelerine servis ettiği bildirildi. Eyüp Belediyesi'nin 16 Nisan Perşembe günü saat:15:00'de Çırçır Mahallesi'nde bando konseri verdiği öğrenildi.

ŞERDİL DARA ODABAŞI AVUKAT AMA KANUNLARI HİÇE SAYDI!

Kadıköy Belediye Başkanı avukat Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Kaymakamlığı'ndan izin almadan gerçekleştirdikleri bando gösterisini savundu.

Odabaşı, "Kadıköy Kaymakamlığı'nın aldığı kararla, bugün başlattığımız 23 Nisan etkinliklerini iptal etmek zorunda kaldığımızı duyuruyor, bu anlayışı ve kararı kamuoyunun takdirine bıraktığımızı, ilan ediyoruz. Ulusal egemenliğimizi kutlamamıza kimse engel olamayacak" iddiasında bulundu.

Şerdil Dara Odabaşı'nın, 23 Nisan etkinliklerinin iptal edildiği iddiası da gerçeği yansıtmıyor.

TEDBİRLERİ İHLALDE ISRAR EDENLER KOLLUK KUVVETLERİ MARİFETİYLE KARANTİNA ALTINA ALINIYOR

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesinde; "Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir" deniliyor.



İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 6 Nisan 2020 tarih 21 sayılı kararında; COVIT-19 pozitif veya olası vakalardan izolasyon ve/veya tedavi süresince karantina tedbirlerini ihlal edenlerin, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereği idari para cezası ile cezalandırılması, tedbirleri ihlalde ısrar edenlerin kolluk kuvvetleri marifetiyle karantina altına alınmasına isteniyor.

KENAN KIRAN / SABAH