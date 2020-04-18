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    • 18.04.2020 07:42
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    ’li ve Belediyesi halka yardım etmeyince devreye belediye girdi

    İstanbul ‘de yaşayan ve apartman komşuları virüse yakalanan bir vatandaş, yaşadıkları apartmanı dezenfekte etmek için ’li  ve ’nden istediği yardımı alamadı. Mağdur vatandaş, sosyal medyadan “ Ne yapalım  Belediyesi’ni mi arayalım?”diye paylaşım yapınca  Başkanı  harekete geçti ve  ile kurulan irtibat sonrası apartman Esenler Belediyesi tarafından dezenfekte edildi.

    Devreye AK Partili belediye girdi

    İstanbul 'de yaşayan Sinan Ergün isimli vatandaş iddiasına göre aynı apartmanda yaşayan bazı komşularının virüs olması sonrasında 'li ve 'ne başvurarak binanın dezenfekte edilmesi için talepte bulundu.

    Fakat iddiaya göre KüçükÇekmece Belediyesi ne de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden cevap alamadı.



    Bunun üzerine sosyal medyadan şu mesajı paylaştı:
    "Komşularım #Corona sebebiyle hastahanede aralarında yoğun bakımda olanlar var.
    Ambulans ekibi, Binamızın acil dezenfekte edilmesi gerektiğini söyledi. @kemalcebichp ve @ekrem_imamoglu ekiplerinize ulaşamıyorum!
    Ne yapalım, Belediyesinimi arayalım?"



    Mesajda si ifadesinin kullanılması Ağrı Belediye Başkanı 'ın dikkatini çekti. Savcı Sayan CHP'li belediyenin mağdur ettiği vatandaşların sıkıntısının çözülmesi için harekete geçti. Esenler Belediye başkanı Tevfik Göksu ile irtibat kuran Savcı Sayan mağdur vatandaşların sıkıntılarının giderilmesi için ricada bulundu.



    Göksu da hemen talimat vererek Küçükçekmece'de oturan vatandaşların ikametlerine ekip gönderdi ve binanın dezenfekte edilmesini sağladı. Olayın sosyal medyaya düşmesi ardından Küçükçekmece Belediyesi mağdur vatandaşa 4 saat sonra ulaşmaya çalışsa da tepki gördü.



    Siman Ergün kendisi ile irtibat kurmaya çalışan ve adres isteyen CHP'li belediye görevlilerine: "@Kucukcekmecemiz Sağlık gibi en Hayati konu için ekiplerinizi aradığımda ilaçlama yapabilmemiz için Corona dan ÖLÜ olması lazım diyen ekibiniz var. Bunların ses kayıtları sizde mevcuttur. Sabahtan beri aramamıza rağmen tweet gündeme gelince dönüyorsunuz Yazıklar Olsun!!!"diye cevap verdi.

    CHP'nin mağdur ettiği vatandaşlar, Küçükçekmece'den Ağrı'ya, oradan Esenler'e, Esenler'den de Küçükçekmece'ye uzanan diyalog ile mağduriyetten kurtuldu.

    SABAH

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