18 Nisan Korona coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Corona Türkiye CANLI harita son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının bugün eklenen 4 bin 353 kişiyle 78 bin 546'ya ulaştığını, 1542 hastanın iyileştiğini, toplamda 8 bin 631 kişinin hastalığı yendiğini bildirdi.

Bakan Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde Bilim Kurulu üyelerinin video konferansla katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

"Yeni tip koronavirüsün 38 gündür Türkiye'de olduğunu" ifade eden Koca, "Sizden isteğim şu; hazır bu mücadele yoluna girmişken tedbirleri eskisinden çok daha sıkı tutun, virüsü sokaktan alıp evinize taşımayın. Evinizde kalın, kendinizi koruyun, sevdiklerinizi koruyun. Sosyal mesafe, izolasyon kuralına uyun." diye konuştu.