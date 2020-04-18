18 Nisan Korona coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Corona Türkiye CANLI harita son durum

Corona Türkiye CANLI harita son durum hakkındaki araştırmalar akşam saatlerinden itibaren yoğunluk kazandı. 18 Nisan coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde video konferans yöntemiyle gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunarak Türkiye geneli coronavirüs son durum haritasını vatandaşlarla paylaştı.
18 NİSAN CORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYISI KAÇ OLDU?
CORONA VİRÜS TÜRKİYE GENELİ SON HARİTA
17 NİSAN KORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle bugün 126 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam yaşamını yitiren kişi sayısının 1769 olduğunu bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının bugün eklenen 4 bin 353 kişiyle 78 bin 546'ya ulaştığını, 1542 hastanın iyileştiğini, toplamda 8 bin 631 kişinin hastalığı yendiğini bildirdi.
Bakan Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde Bilim Kurulu üyelerinin video konferansla katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.
"Yeni tip koronavirüsün 38 gündür Türkiye'de olduğunu" ifade eden Koca, "Sizden isteğim şu; hazır bu mücadele yoluna girmişken tedbirleri eskisinden çok daha sıkı tutun, virüsü sokaktan alıp evinize taşımayın. Evinizde kalın, kendinizi koruyun, sevdiklerinizi koruyun. Sosyal mesafe, izolasyon kuralına uyun." diye konuştu.
Denizli corona virüs haritası
Eskişehir corona virüs haritası
Erzincan corona virüs haritası