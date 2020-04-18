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    • 18.04.2020 08:17
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    18 Nisan | Meteoroloji'den açıklaması: Sıcaklıklar artacak

    haberi... nu araştıran vatandaşlarımıza beklenen haber Meteoroloji'den geldi. tarafından açıklanan son hava durumu raporuna göre yurt genelinde sıcaklıkların 2 ila 5 derece artacağı; Doğu Karadeniz kıyılarında mevsim normallerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Meteorolojiş ayrıca bazı illerimiz için sağanak yağış uyarısında da bulundu. Peki bugün hangi illerimizde yağış var? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağmur olacak mı? İşte gelen son dakika bilgilerine göre yurt genelinde hava durumu tahmini.



    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı; Doğu Karadeniz kıyılarında mevsim normallerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Batı ve kuzeybatı, zamanla batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 27°C

    Az bulutlu

    İSTANBUL °C, 19°C

    Az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 25°C

    Az bulutlu

    KOCAELİ °C, 23°C

    Az bulutlu

    EGE

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DENİZLİ °C, 26°C

    Az bulutlu

    İZMİR °C, 25°C

    Az bulutlu ve açık

    MANİSA °C, 26°C

    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA °C, 24°C

    Az bulutlu



    AKDENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 27°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA °C, 25°C

    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY °C, 26°C

    Az bulutlu

    ISPARTA °C, 23°C

    Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 23°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ÇANKIRI °C, 23°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 22°C

    Parçalı ve az bulutlu

    SİVAS °C, 22°C

    Parçalı ve az bulutlu



    BATI KARADENİZ

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 21°C

    Az bulutlu ve açık

    DÜZCE °C, 24°C

    Az bulutlu ve açık

    KASTAMONU °C, 23°C

    Az bulutlu ve açık

    ZONGULDAK °C, 17°C

    Az bulutlu ve açık

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 26°C

    Parçalı bulutlu

    SAMSUN °C, 16°C

    Parçalı bulutlu

    TOKAT °C, 24°C

    Parçalı bulutlu

    TRABZON °C, 15°C

    Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu ve hafif yağmurlu



    DOĞU ANADOLU

    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 17°C

    Parçalı bulutlu

    KARS °C, 18°C

    Parçalı bulutlu

    MALATYA °C, 24°C

    Parçalı bulutlu

    VAN °C, 16°C

    Parçalı az bulutlu



    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 24°C

    Parçalı bulutlu

    MARDİN °C, 23°C

    Parçalı ve az bulutlu

    SİİRT °C, 24°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ŞANLIURFA °C, 27°C

    Parçalı ve az bulutlu
    Haberler Güncel 18 Nisan hava durumu | Meteoroloji'den son dakika açıklaması: Sıcaklıklar artacak
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