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    • 17.04.2020 10:12
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    Son dakika: Bakanlık açıkladı: bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi... , sızma girişimindeki 4 /’li teröristin başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Sızma girişimindeki teröristler etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı (), bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 /'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi, kahraman komandolarımız tarafından önlendi. 4 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.


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