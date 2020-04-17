Terhisler ertelendi mi? Askere giderecek gençler terhis ve celp dönemleri hakkında bilgi almak istiyor. Bedelli askerlik uzaktan mı olacak? Askerlik terhis celp dönemleri arama motorlarında sorgulanıyor. Koronavirüs salgınının durdurulması amacıyla askerlik terhis ve celp işlemlerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Buna göre, 1 Kasım 2019-1 Aralık 2019 tarihleri arasında silah altına alınan erbaş ve erlerin askerlik hizmet süresi bir ay uzatılacak.
ASKERLİK TERHİS SON DURUMU NEDİR?
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, corona virüsü nedeniyle Kasım 2019'da askere alınanların ise hizmet süresinin bir ay uzatıldığını belirtti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,açıklamasında, "Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde gözümüz gibi sakındığımız Mehmetçik ile yeni gelecek evlatlarımızın salgına karşı korunması maksadıyla daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.
120 BİN GENCİ İLGİLENDİRİYORDU
Orduda son terhisler 1 Nisan'da oldu. En son celp dönemi ise 19 Mart'tı. Bir sonraki terhis döneminde 60 bin kişi tezkere alacak. 60 bin kişi de kışlanın yolunu tutacak. Virüsle mücadelede en kritik aşamaya girdiğimiz şu günlerde 120 bin kişinin Türkiye'nin dört bir yanına ve kışlalara dağılması risk yaratabilir.
CELP NE DEMEK?
Celp kelime anlamı olarak, "çağı gelenleri askerlik ödevine çağırma" anlamına geliyor.
SEVK NE DEMEK?
Sevk kelime anlamı olarak "gönderme, yollama" anlamına geliyor.
CELP DÖNEMİ NEDİR?
Askerlik alımları dönem dönem olarak yapılır ve halk arasında buna celp adı verilmektedir. Bu bakımdan kişiler askerlik yerini öğrenmesi için bu celp dönemlerinin açıklanması ve yer bilgilerinin açıklandığının ilan edilmesi ile birlikte portala giriş yaparak öğrenmesi mümkündür.