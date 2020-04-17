Kahraman sağlıkçılar Kovid-19'a karşı savaşıyor: Doktor Eyüp Varol 1 aydır evine gitmedi

Dr.Eyüp Varol, Corona'ya yakalananları iyileştirmek için çalıştı. Tam 30 gündür hastaneden çıkmadı.
Yeni doğan oğluna hasret kaldı. Sözleri ise tüm milletimiz için şifaydı: Yeter ki hastalarımızı kurtaralım.
İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Varol, ailesiyle görüntülü haberleşiyor.
SİYAHIN MASKESİ DÜŞTÜ
Devlet, ' Coronavirüs salgınına karşı vatandaşını mağdur etmedi. Sağlık için tüm tıbbi gereçleri verdi.
Prof. Hüsnü Kullukçu ise siyah maskeye dikkat çekti: Hiç bir koruma sağlamıyor. Ancak süs olarak takılır!
E-PES YANİ!
İstanbul'dan kural tanımazlar eve girmedi! E-5 kenarındaki çimlere serildi!
Pişkinlikleri pes dedirtti: Virüsten ölmeyi bekliyoruz.
HAZİRAN BAŞINDA NORMAL HAYATA DÖNERİZ
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara, Coronavirüs'le savaşın seyrini açıkladı. Herkesi rahatlattı:
Kurallara hep birlikte uyalım. Evden çıkmayalım. Böylece normal hayata Mayıs sonu Haziran başı gibi kavuşuruz.
ÖLÜMÜNÜ BİLDİ
Nurettin Çınar geçen yıl "Virüsten öleceğim" dedi. Dün Corona'dan can verdi.
Yeni doğan oğluna hasret kaldı. Sözleri ise tüm milletimiz için şifaydı: Yeter ki hastalarımızı kurtaralım.
İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Varol, ailesiyle görüntülü haberleşiyor.
SİYAHIN MASKESİ DÜŞTÜ
Devlet, ' Coronavirüs salgınına karşı vatandaşını mağdur etmedi. Sağlık için tüm tıbbi gereçleri verdi.
Prof. Hüsnü Kullukçu ise siyah maskeye dikkat çekti: Hiç bir koruma sağlamıyor. Ancak süs olarak takılır!
E-PES YANİ!
İstanbul'dan kural tanımazlar eve girmedi! E-5 kenarındaki çimlere serildi!
Pişkinlikleri pes dedirtti: Virüsten ölmeyi bekliyoruz.
HAZİRAN BAŞINDA NORMAL HAYATA DÖNERİZ
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara, Coronavirüs'le savaşın seyrini açıkladı. Herkesi rahatlattı:
Kurallara hep birlikte uyalım. Evden çıkmayalım. Böylece normal hayata Mayıs sonu Haziran başı gibi kavuşuruz.
ÖLÜMÜNÜ BİLDİ
Nurettin Çınar geçen yıl "Virüsten öleceğim" dedi. Dün Corona'dan can verdi.