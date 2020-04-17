Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin gevşetilmesinden önce altı şartın yerine getirilmesi gerektiğini açıkladı.

DW Türkçe'nin aktardığı habere göre, DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal ve ekonomik alanlarda alınan tedbirlere gereğinden daha hızlı son verilmesi halinde salgının yeniden tırmanışa geçme riski bulunduğunu söyledi. DSÖ Başkanı, böylece durumun mevcut halinden daha da kötüye gidebileceğine işaret ederek dikkatli olma çağrısında bulundu.