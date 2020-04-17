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    • 17.04.2020 20:05
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    için alınan tedbirleri duyurdu

    , koronavirüsle mücadele kapsamında 31 il için alınan hafta sonu geçerli olacak olan hakkında İstanbulluları uyardı. Vali Yerlikaya, 2 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında alınan tedbirleri de duyurdu.

    Vali Yerlikaya uygulanacak tedbirleri açıkladı

    , koronavirüsle mücadele kapsamında 31 il için alınan hafta sonu geçerli olacak olan hakkında İstanbulluları uyardı. Vali Yerlikaya, 2 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında alınan tedbirleri de duyurdu.

    İşte Vali Yerlikaya'nın duyurduğu tedbirler
    1- COVID19 salgını nedeniyle; 17 Nisan 2020 Cuma günü saat:23.59 itibariyle; Deniz yolu ile İstanbul'a giriş ve çıkış, il sınırları içerisinde özel tekneler ile seyir yapmak salgın süresince yasaklanmıştır,

    2-Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların İlimizden transit şekilde geçişlerine müsaade edilecek ancak zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapmayacaktır.

    3-İstanbul dışından gelen ve ticari faaliyette bulunan balıkçı teknelerinin nakliye belgelerini beyan etme zorundadır, personelin kesinlikle tekne dışına çıkamayacaktır ve liman içine giremeyecektir.

    4-20 metreden küçük temasların, İstanbul Boğazı kuzeyden girişlerinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi tarafından sorgulanarak ilgili kolluk kuvvetine bildirim sağlanacaktır.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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