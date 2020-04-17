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    • 17.04.2020 Gazete
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    'den 'a şaka gibi 'korona' yardımı

    , ’den test kiti istedi. Dev uçak ’a indi, içinden iki koli yardım çıktı. Dünya medyası, bu olayla dalga geçti. Çin'in Esad ile dalga geçtiğini yazan Alman medyası, "Bu kadar aşağılama şaşırttı. Bu olay yaşandı. İki taraf da bunun şaka olduğunu söylemedi. Yani gerçekmiş" diye yazdı.

    Kamera şakası gibi

    Çin'den dünyaya yayılan Coronavirüs, 'de de etkisini göstermeye başladı. rejimi, Coronavirüs'ün iyice yayılması riskine karşı 'den yardım istedi. Bu çağrıya yanıt veren Çin yönetimi, "Size yardım gönderiyoruz" dedi.


    Suriyeli yetkililer, Çin'den gelen 2 kutuyu görünce şok geçirdi.

    Çinli yetkililer, uçağa bindi ve Havalimanı'na indi. Çinli yetkilileri karşılamak için havalimanına giden Esad'ın adamları, büyük bir şokla karşı karşıya kaldı. Çin, iki küçük koli ile test kitini yetkililere teslim etti. Bu olay dünya medyasında da gündem oldu. Çin'in Esad ile dalga geçtiğini yazan Alman medyası, "Bu kadar aşağılama şaşırttı. Bu olay yaşandı. İki taraf da bunun şaka olduğunu söylemedi. Yani gerçekmiş" diye yazdı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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