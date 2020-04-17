Çin'den dünyaya yayılan Coronavirüs, Suriye'de de etkisini göstermeye başladı. Esad rejimi, Coronavirüs'ün iyice yayılması riskine karşı Çin'den yardım istedi. Bu çağrıya yanıt veren Çin yönetimi, "Size yardım gönderiyoruz" dedi.



Suriyeli yetkililer, Çin'den gelen 2 kutuyu görünce şok geçirdi.

Çinli yetkililer, uçağa bindi ve Şam Havalimanı'na indi. Çinli yetkilileri karşılamak için havalimanına giden Esad'ın adamları, büyük bir şokla karşı karşıya kaldı. Çin, iki küçük koli ile test kitini yetkililere teslim etti. Bu olay dünya medyasında da gündem oldu. Çin'in Esad ile dalga geçtiğini yazan Alman medyası, "Bu kadar aşağılama şaşırttı. Bu olay yaşandı. İki taraf da bunun şaka olduğunu söylemedi. Yani gerçekmiş" diye yazdı.