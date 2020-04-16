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    • 16.04.2020 19:41
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    Son dakika: Bakan Koca Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberine göre, (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, günde 40.000 test hedefinin aşıldığını belirterek, "Yeni iyileşen hasta sayımız 1.000'in üzerinde." ifadelerini kullandı.

    Bakan Koca Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
    (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, günde 40.000 test hedefinin aşıldığını belirterek, "Yeni iyileşen hasta sayımız 1.000'in üzerinde." ifadelerini kullandı.






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