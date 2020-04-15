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    • 16.04.2020 06:05
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    Son dakika: 'nın Kırkağaç ilçesinde 4,3 büyüklüğünde

    Son dakika haberi... Afet ve () yer alan bilgiye göre, saat 05.49'da 'nın Kırkağaç ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Manisa'da korkutan deprem!

    'nın Kırkağaç ilçesinde 4,3 büyüklüğünde meydana geldi.

    Afet ve () yer alan bilgiye göre, saat 05.49'da Kırkağaç ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

    Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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