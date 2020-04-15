Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.49'da Kırkağaç ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 16, 2020
Büyüklük : 4.3 (ML)
Yer : Kirkagaç (Manisa)
Tarih-Saat : 16.04.2020, 05:49:09 TSİ
Enlem : 39.0911 N
Boylam : 27.8096 E
Derinlik : 6.99 km
Detay : https://t.co/UJqEwCHedK@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi