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    • 15.04.2020 12:16
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    : açıkladı: 81 ildeki denetimlerinde 1183 işletmeci ve müşteriye ceza

    haberi... Koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde denetlenen lerde kurallara uymayan 1183 iş yeri işletmecisi ve müşteri hakkında işlem yapıldı.

    Bakanlık açıkladı: Binlerce kişiye ceza

    İçişleri Bakanlığı: Kovid 19 salgını ile mücadele kapsamında, polis ve jandarma ekipleri 81 ilde ve süpermarketleri denetledi. Denetimlerde 35 bin 868 market/ süpermarket kontrol edildi.

    KURAL İHLALİNE CEZA YAĞDI
    Market ve süpermarketlerin saat 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermesi, müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda bir kadar olması, market içinde ve dışında sosyal mesafe kurallarına uymamaktan Umumi Hıfzıssıha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddesi uyarınca toplam 1.183 iş yeri işletmecisine/müşteriye adli ya da idari işlem uygulandı.

    BAKANLIĞIN GENELGESİ
    İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, 81 il Valiliğine 24 Mart'ta genelge göndermiş, genelge ile marketlerin çalışma saati ve marketlerdeki alışveriş yapan müşteri sayısı düzenlenmişti.

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    Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: 81 ildeki market denetimlerinde 1183 işletmeci ve müşteriye ceza
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