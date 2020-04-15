İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

505 BİN 500'DEN FAZLA KİŞ İYİLEŞTİ

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 2 milyon 50 bini geçtiği, 131 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 505 bin 500'den fazla kişinin iyileştiği belirtildi.

Türkiye'de şu ana kadar toplam 477 bin 716 test yapıldığı, 69 bin 392 koronavirüs vakası tespit edildiği, 1518 vatandaşın hayatını kaybettiği, 5 bin 674 hastanın iyileştiği ifade edildi.

15 Nisan 2020, saat 21:15 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip Koronavirüs ile ilgili mevcut durum:



Türkiye'de şu ana kadar toplam 477.716 test yapılmış olup, 69.392 Koronavirüs vakası tespit edilmiş, 1.518 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5.674 hasta iyileşmiştir. pic.twitter.com/vy4DcLaVQo — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 15, 2020

Ülkelere göre, saat 21.15 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

