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    • 14.04.2020 17:01
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    Son dakika: açıkladı: 'Vefa' çalışmalarına dev destek

    Son dakika haberi... , ve sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere iki firmanın 250 araç desteğinde bulunduğunu duyurdu. 250 araçlık dev filo havadan drone ile de görüntülendi.

    'Vefa' çalışmalarına dev destek

    , resmi twitter adresinden yaptığı açıklamada 'ın da destekleriyle ve sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere iki firmanın 250 araç desteğinde bulunduğunu duyurdu.

    Vali Yerlikaya açıklamasında, "Vefa Sosyal Destek ve sağlık hizmetlerimizin filosu daha da güçlendi. Firmalarımıza gönülden teşekkürler. Salgını birlikte yenecek, #BirlikteBaşaracağız" ifadelerini kullandı.



    Öte yandan bedelsiz olarak bağışlanan 250 araçlık filo havadan da görüntülendi. Firmalar tarafından teslim edilen araçlar ise ekipler tarafından kullanılmaya başlandı.

    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı: 'Vefa' çalışmalarına dev destek
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