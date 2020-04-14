Antalya'nın Korkuteli ilçesinde saat 23.46'da 3.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın son depremler listesine göre Antalya'nın Korkuteli ilçesinde saat 23.46'da 3.4 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi.



Yerin 96.79 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Burdur, Isparta ve Denizli illerinde de hissedildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

2020.04.14 23:46:01 37.1327 30.2458 96.3 -.- 3.1 3.1 KUCUKKOY-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel

2020.04.14 23:21:14 38.8257 25.8440 8.7 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.04.14 23:11:21 38.3737 38.8600 10.9 -.- 2.2 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) İlksel

2020.04.14 22:57:59 38.4278 38.9672 17.6 -.- 1.6 -.- YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.14 22:39:10 39.9908 42.5743 5.4 -.- 2.6 -.- KOZAN-SARIKAMIS (KARS) İlksel

2020.04.14 22:36:56 39.9953 42.5468 5.0 -.- 1.9 -.- YESILYURT-HORASAN (ERZURUM) İlksel

2020.04.14 22:31:39 39.7870 42.1493 5.0 -.- 1.7 -.- TURNAGOL-KARAYAZI (ERZURUM) İlksel

2020.04.14 22:14:25 40.0237 42.5883 5.0 -.- 1.8 -.- BALIKLI-SARIKAMIS (KARS) İlksel

2020.04.14 21:51:47 40.6990 34.7002 19.0 -.- 2.0 -.- ESKIKOY-(CORUM) İlksel

2020.04.14 21:26:49 34.8423 23.6793 21.6 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel