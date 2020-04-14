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    • 14.04.2020 08:59
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    Son dakika: 'de virüs hastası çarşaf bağlayarak hastaneden kaçtı

    Son dakika haberi... 'de yeni tip virüs (Kovid-19) tanılı hasta, tedavi gördüğü hastanenin 2. katının penceresinden çarşafları birbirine bağlayarak kaçan kişi, ambulansla tekrar hastaneye getirilerek tedavi altına alındı.

    Çarşaf bağlayarak hastaneden kaçtı

    Alınan bilgiye göre, Sarayköy ilçesinde ikamet eden ve virüs şüphesi ile Devlet Hastanesinde izole edilmiş ünitede gözlem altına tutulan 38 yaşındaki Ufuk G'nin odasında olmadığını fark eden görevliler, durumu hastanedeki güvenlik görevlilerine bildirdi.

    Hastanede yapılan araştırmada, Ufuk G'nin 2. kattaki odasının penceresinden çarşafları birbirine bağlayarak zemine indiğinin ve hastaneden kaçtığının tespit edilmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi.

    Ekiplerce hastane çevresinde arama çalışması başlatıldı.

    Polis ekiplerinden bulunması halinde hasta ile temas kurulmaması ve kendisinin özel kıyafetli 112 acil sağlık ekiplerine teslim edilmesi istendi.

    Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesine gittiği belirlenen Ufuk G, ekipler tarafından bulunarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

    Ufuk G, ambulansla tekrar getirilerek tedavi altına alındı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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