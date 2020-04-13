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    • 13.04.2020 11:44
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    u koronavirüsten hayatını kaybetti!

    ’nin larından , koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. THY’den emekli olduktan sonra simülatör öğretmenliği yapan Mustafa Özden Türkon’dan sonra gelen bu haber havacılık camiasını derinden üzdü.

    THY pilotu koronavirüsten hayatını kaybetti!

    Korona virüs nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan u hayatını kaybetti. Dün Mustafa Türkon'un vefatının ardından gece saatlerinde de Kaptan Pilot Mehmet Ali Kılıç'ın yaşama veda ettiği haberi havacılık camiasını üzdü.

    SERDAR KAPTAN İÇİN DONÖR ARANIYOR
    Cerrahpaşa Hastanesinde COVID-19 teşhisi konan Türk Hava Yolları'nda görevli Kaptan Pilot için donör aranıyor. Serdar Gündoğdu için COVID-19 teşhisi konmuş, tedavi olup kronik bir hastalığı olmayan, 18 yaş üstü donör desteğine aranıyor. Uzun yıllar Türk Hava Yolları'nda Kaptan pilot olarak çalıştıktan sonra emekli olan Kaptan Pilot Feyzi Altunbulak'a da COVID-19 teşhisi konulduğu ve tedavisinin yapıldığı öğrenildi

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