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    • 13.04.2020 12:00
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    BTP Genel Başkanı ve ailesinden 8 kişi e yakalandı

    (BTP) Genel Başkanlığı görevini yürüten ve ailesinde bulunan 8 kişinin test sonuçları pozitif çıktı. Baş, memleketi 'da tedavi altına alındı.

    O partide deprem! Genel Başkanın korona testi...

    (BTP) Genel Başkanı ve ailesinden 8 kişinin 'Covid-19' testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Memleketi 'da olan Baş ve ailesinin, özel hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.


    *BTP Genel Başkanı Haydar Baş

    Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi, vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Salgın yüzünden bir süredir memleketi Trabzon'da, Sarıtaş Mahallesi'ndeki evinde bulunan BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişinin 'Covid-19' testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Baş ve ailesinin, koronavirüs nedeniyle Akçaabat'taki özel hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

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