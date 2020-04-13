AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 1000 yataklı sahra hastanesi yaptığını, Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın bunu yapamadığını iddiasını yalanladı ve "Böyle bir hastane yok. Hastane denilen yer fuar alanında perdelerle bölmeler yapılmış bir yer" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Sn Kılıçdaroğlu "Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 1000 yataklı sahra hastanesi yaptığını, Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın bunu yapamadığını" iddia ediyor. Böyle bir hastane yok. Hastane denilen yer fuar alanında perdelerle bölmeler yapılmış bir yer. pic.twitter.com/lNduLS2QEd — Ömer Çelik (@omerrcelik) April 13, 2020

"OLMAYAN HASTANEYİ VARMIŞ GİBİ GÖSTERİP ÜSTÜNE SÖZDE SİYASİ İDDİA İNŞA ETMEK YAKIŞIKSIZ BİR DURUM"

Ömer Çelik, şunları söyledi:

"Olmayan hastaneyi varmış gibi gösterip üstüne sözde siyasi iddia inşa etmek yakışıksız bir durumdur. Salgına karşı ulusal mücadele verdiğimiz bugünlerde asgari siyasi sorumluluk beklemek hakkımızdır."





"34 YATAKLI TEDAVİ KURUMUMUZDA 25.335 SAĞLIK PERSONELLE HİZMET VERİLİYOR"

Çelik, "Adanamızda koronavirüsle mücadelede 1. basamak aile hekimlikleri başta olmak üzere tüm 1. basamak sağlık tesisleri, 16'sı kamu hastanesi, 16'sı özel hastane ve 2'si üniversite hastanesi olmak üzere toplam 34 yataklı tedavi kurumumuzda 25.335 sağlık personelle hizmet veriliyor.

Adana geneli hastanelerimizde 1.412'si yoğun bakım yatağı olmak üzere 7.197 yatak mevcut olup servislerimizde doluluk oranı % 10, yoğun bakımlarımızdaki doluluk oranı ise % 13'tür.Aynı zamanda hastanelerimizde normal hastalarımız için de hizmet kesintisiz şekilde devam etmektedir." dedi.







AK Parti Sözcüsü Çelik, "Başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm görevlilerin üstün bir fedakarlıkla vatandaşlarımıza hizmet verdiği bir dönemde, olmayan bir hastaneyi varmış gibi göstermek tüm bu emek sahiplerine haksızlıktır. Birazcık siyasi ciddiyet, birazcık siyasi sorumluluk görmek istiyoruz. Sn Kılıçdaroğlu'nun ele aldığı konulara siyasi ciddiyet ve sorumlulukla yaklaşması gerekir. Her zaman olduğu gibi olmayan hizmetleri var gibi göstermişler. Her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı makamını olmayan şeyler üzerinden eleştirmeye çalışmışlar. Vatandaşlarımızı aldatmaya çalışmak bir siyasi parti için en kötü sicildir. Bu sicilin sürekli kabarmasından rahatsızlık duymaları gerekir. Bu salgın günlerinde olmayan hastaneyi var gibi göstererek siyaset yapmak affedilmez bir sorumsuzluktur." açıklamasında bulundu.

KILIÇDAROĞLU: ZEYDAN KARALAR 1000 YATAKLI SAHRA HASTANESİ YAPTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, kısa bir süre içinde bin kişilik "Sahra Hastanesi" kurduğunu öne sürmüş ve "Bakın sahra hastanesi. Zeydan Karalar 1000 yataklı sahra hastanesi yaptı. Bir belediye başkanının yaptığını Türkiye Cumhurbaşkanlığı yapamıyor, yüzlerine gözlerine bulaştırdılar" iddiasında bulunmuştu.



KENAN KIRAN / SABAH