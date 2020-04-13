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    • Güncel
    • 13.04.2020 Gazete
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    30 büyükşehir ve Zonguldak 2 gün sokağa çıkmadı! Bayburtlular da mücadeleye katkı için yasağı uyguladı

    Büyükşehirler salgına karşı 2 gün sokağa çıkmadı. En küçük il de ülkesinin mücadelesine katkı için yasağı uyguladı. Coronavirüs önlemleri nedeniyle 20 yıl sonra 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edilen ’da hayat durdu... 39 ilçe de sessizdi. Sadece görevliler, ihtiyaçları karşılamak için işlerinin başındaydı.

    'Bay'yurt
    Virüse karşı 31 kent için sokağa çıkma kararı alındı. , Ankara, İzmir'de de vatandaşlar da evde kaldı.






    84 bim 843 nüfusu ile onlarca ilçeden küçük olan Bayburt da yasağı uyguladı. 48 saat sokağa adım atmadı.



    SESSİZ İSTANBUL
    Coronavirüs     nedeniyle dünyanın her noktasında tarihi günler yaşanıyor. Aynı şekilde ülkemizde de Coronavirüs önlemleri dikkat çekiyor. Sokağa çıkma yasağı ile Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul en sakin günlerini yaşıyor. Sokağa çıkma yasağının etkileri ana yollar, sokaklar, caddeler, sahiller, işlek meydanlar ve parklar gibi İstanbul'un tüm noktalarında hissedildi.



    İstanbul'daki köprülerden birkaç otomobil geçti.



    Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de İstanbullular evde kaldı. Fırın araçları sokak sokak dolaşarak ekmek sattı.



    YASAK     SONA ERDİ
    İÇİŞLERİ Bakanlığı, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağının dün gece saat 00.00'da sona erdiğini açıkladı.



    POLİSE TATLI ŞAKA
    Sultangazi'de "kavga var" diye polis ekiplerini çağıran vatandaşlar, tatlı bir sürprize imza attı. Polisler gelince alkışlamaya başlayan vatandaşlar, görevlilere baklava ikram etti.



    BALKON KONSERİ
    'de yaşayan iki müzisyen Hakan Kaya (sağda) ve Alper Kalaycıklıoğlu, komşuları için balkondan konser veriyor.

    GEREKLİ ADIM ATILDI
    DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çin'in salgın nedeniyle Ermenistan'a gönderdiği yardım paketlerinde Ağrı Dağı'na atıfta bulunduğu haberleri üzerine gerekli adımların atıldığını söyledi.

    24 BİN 88 KİŞİYE CEZA
    İÇİŞLERİ Bakanlığı, 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağına uyum gösterip duyarlı davranan vatandaşlara teşekkür etti. Kuralı ihlal eden toplam 24 bin 88 kişiye ise adli ya da idari işlem gerçekleştirildiğini bildirdi.

    ÜÇÜNCÜ KEZ DİJİTAL TOPLANTI
    CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Coronavirüs tedbirleri kapsamında bugün üçüncü kez video konferans yönetimiyle yapılacak. Toplantıda, alınan tedbirler konuşulacak.


    ŞENER DE TABURCU OLDU
    YARGITAY üyesi Ender Şener, yeni tip Coronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Şener, "Sağlığıma kavuştum, çok mutluyum" dedi. Yargıtay üyeleri arasında başka bir pozitif vakanın olmaması mutluluğa neden oldu.


    RAMAZAN ÖNLEMLERİ
    Salgın nedeniyle Türkiye genelinde sıkı tedbirler alınırken AK Parti 24 Nisan'da başlayacak Ramazan'da bir takım önlemler almak için kolları sıvadı. AK Parti Kadın Kolları, hazırladıkları yemeklerle halkın sofrasında olacak.

    CAN KAYBI BİN 198'E ÇIKTI
    Sağlık Bakanlığı, dün virüs nedeniyle 97 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 198'e yükseldiğini bildirdi. Bakan Koca, "Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Tedavide güçlüyüz" dedi.

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