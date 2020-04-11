İletişim Başkanı Fahrettin Altun koronavirüsle mücadele kapsamında 11 Nisan'da atılan adımlara ilişkin infografik paylaşımda bulundu.
Altun Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında, "Sokağa çıkma yasağı uygulanan şehirlerimizde vefa sosyal destek gruplarımız, valiliklerimiz ve yerel yönetimlerimizle vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılıyoruz. Meslek liselerimizde üretilen maske ve yüz koruyucu siperlikleri ise vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.
Sokağa çıkma yasağı uygulanan şehirlerimizde vefa sosyal destek gruplarımız, valiliklerimiz ve yerel yönetimlerimizle vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılıyoruz. Meslek liselerimizde üretilen maske ve yüz koruyucu siperlikleri ise vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz. pic.twitter.com/ReB2nefukv— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 11, 2020
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