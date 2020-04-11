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    • 11.04.2020 21:20
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    İletişim Başkanı Altun le mücadele kapsamında 11 Ninsan'da atılan adımları açıkladı

    İletişim Başkanı le mücadele kapsamında 'da atılan adımlara ilişkin infografik paylaşımda bulundu. Altun paylaşımında, "Sokağa çıkma yasağı uygulanan şehirlerimizde vefa sosyal destek gruplarımız, valiliklerimiz ve yerel yönetimlerimizle vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılıyoruz." ifadelerine yer verdi.

    Altun'dan koronavirüsle mücadele paylaşımı

    İletişim Başkanı le mücadele kapsamında 'da atılan adımlara ilişkin infografik paylaşımda bulundu.

    Altun Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında, "Sokağa çıkma yasağı uygulanan şehirlerimizde vefa sosyal destek gruplarımız, valiliklerimiz ve yerel yönetimlerimizle vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılıyoruz. Meslek liselerimizde üretilen maske ve yüz koruyucu siperlikleri ise vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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