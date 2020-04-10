Kovid-19'a yakalanan 3 yaşındaki Defne Özçelik hızla iyileşiyor

Burdur'da virüse yakalanan 3 yaşındaki Defne Özçelik, Antalya'da tedavi altına alındı.
Minik yavrunun ülkemizdeki en küçük hasta olduğu ve hızla iyileştiği açıklandı.
ÇİFT GELDİ TEK GİDİYOR
Belçika'da yaşayan Minnet Pınarcı (66), Antalya'da iyileşti. Evine gönderildi.
Eşi Mehmet Pınarcı'yı kaybeden gurbetçi kadın, "Çift geldim tek gidiyorum" dedi.
YENDİK SENİ CORONA
Çin'in Wuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıkan Coronavirüs, dünyaya yayıldı. Yüzbinlerce insanı hayattan kopardı. Ülkemizde ilk vakaya 10 Mart'ta rastlandı. Erken tedbirler ve donanımlı sağlık ordusuyla Türkiye, Corona'ya karşı adeta savaş başlattı. Gördükleri tedavinin ardından iyileşen hastalar ise virüsle mücadelede umudun adıydı... Bursa'da yaşayan 58 yaşındaki Havva Er, 31 Mart'ta kuru öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. 7 günlük tedavinin ardından iyileşip hayata sımsıkı sarıldı. "Hastalık ilk olarak öksürükle başladı. Göğsümde sıkışma oldu. Öleceğimi zannettim. İçim yanıyor, dışım donuyordu. Ablamda ve erkek kardeşimde de virüs var. Çok ağır bir hastalık. Ne olur herkes evine kapansın. Dışarı çıkmayın" çağrısı yaptı.
GEÇMİŞ OLSUN
Virüs ile mücadelede eden isimlerden birisi de sunucu Burak Akkul'du. Akkul, 20 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hastalığı yendiğini duyurdu. "2. Covid19 negatif raporlarımızı aldık. Biraz daha güçlenince evimize döneceğiz" dedi.
TESLİME'NİN ZAFERİ
Eskişehir'de yaşayan hemşire Meryem Kuzucu ile 5 yaşındaki kızı Teslime'nin umre dönüşü yapılan testlerinde Corona'ya yakalandığı anlaşıldı. 9 günlük tedavinin ardından iyileşen anne kız, evlerine yollandı.
KOAH HASTASIYDI
Kahramanmaraş'ta KOAH hastası Süleyman İpbüken (55), ölümcül virüsü yendi. "Plazma vericisi olmak isterim" dedi.
SINIR ÖTESİ ACI...
Trabzon'da Elmas Yeşilyurt geçtiğimiz ay Corona'ya yenildi. Talihsiz kadının oğlundanda acı haber geldi. İrfan Yeşilyurt (41) Fransa'da virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
9 GÜNDE İYİLEŞTİ
Eskişehir'de yaşayan Neriman Ruscuk (55), umre dönüşü Konya'da karantinaya alındı. Corona testi pozitif çıkınca tedavisine başlandı. Tansiyon hastası Ruscuk, 9 günlük tedaviden sonra taburcu oldu.
SAKIN EVDEN ÇIKMAYIN
Bir mucize haberi de Çorum'dan geldi. 48 yaşındaki Menderes Şimşek, 19 günlük tedavinin ardından Corona'yı yendi. Evde kalın çağrısı yapan Şimşek, "Türk hekimlerine güvendim" dedi.
Sırrıberk ARSLAN
Minik yavrunun ülkemizdeki en küçük hasta olduğu ve hızla iyileştiği açıklandı.
ÇİFT GELDİ TEK GİDİYOR
Belçika'da yaşayan Minnet Pınarcı (66), Antalya'da iyileşti. Evine gönderildi.
Eşi Mehmet Pınarcı'yı kaybeden gurbetçi kadın, "Çift geldim tek gidiyorum" dedi.
YENDİK SENİ CORONA
Çin'in Wuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıkan Coronavirüs, dünyaya yayıldı. Yüzbinlerce insanı hayattan kopardı. Ülkemizde ilk vakaya 10 Mart'ta rastlandı. Erken tedbirler ve donanımlı sağlık ordusuyla Türkiye, Corona'ya karşı adeta savaş başlattı. Gördükleri tedavinin ardından iyileşen hastalar ise virüsle mücadelede umudun adıydı... Bursa'da yaşayan 58 yaşındaki Havva Er, 31 Mart'ta kuru öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. 7 günlük tedavinin ardından iyileşip hayata sımsıkı sarıldı. "Hastalık ilk olarak öksürükle başladı. Göğsümde sıkışma oldu. Öleceğimi zannettim. İçim yanıyor, dışım donuyordu. Ablamda ve erkek kardeşimde de virüs var. Çok ağır bir hastalık. Ne olur herkes evine kapansın. Dışarı çıkmayın" çağrısı yaptı.
GEÇMİŞ OLSUN
Virüs ile mücadelede eden isimlerden birisi de sunucu Burak Akkul'du. Akkul, 20 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hastalığı yendiğini duyurdu. "2. Covid19 negatif raporlarımızı aldık. Biraz daha güçlenince evimize döneceğiz" dedi.
TESLİME'NİN ZAFERİ
Eskişehir'de yaşayan hemşire Meryem Kuzucu ile 5 yaşındaki kızı Teslime'nin umre dönüşü yapılan testlerinde Corona'ya yakalandığı anlaşıldı. 9 günlük tedavinin ardından iyileşen anne kız, evlerine yollandı.
KOAH HASTASIYDI
Kahramanmaraş'ta KOAH hastası Süleyman İpbüken (55), ölümcül virüsü yendi. "Plazma vericisi olmak isterim" dedi.
SINIR ÖTESİ ACI...
Trabzon'da Elmas Yeşilyurt geçtiğimiz ay Corona'ya yenildi. Talihsiz kadının oğlundanda acı haber geldi. İrfan Yeşilyurt (41) Fransa'da virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
9 GÜNDE İYİLEŞTİ
Eskişehir'de yaşayan Neriman Ruscuk (55), umre dönüşü Konya'da karantinaya alındı. Corona testi pozitif çıkınca tedavisine başlandı. Tansiyon hastası Ruscuk, 9 günlük tedaviden sonra taburcu oldu.
SAKIN EVDEN ÇIKMAYIN
Bir mucize haberi de Çorum'dan geldi. 48 yaşındaki Menderes Şimşek, 19 günlük tedavinin ardından Corona'yı yendi. Evde kalın çağrısı yapan Şimşek, "Türk hekimlerine güvendim" dedi.
Sırrıberk ARSLAN
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