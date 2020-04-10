Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    'da ücretsiz maskeler eczanelerden dağıtılacak

    Ücretsiz maskeler 'da eczaneler üzerinden dağıtılacak. Vatandaş, cep telefonuna gönderilen kodla maskesini alacak. Virüs salgını, büyükşehirlerde daha fazla risk yarattı. İstanbullular uyarılara yine kulaklarını tıkadı. Yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip 'de ise evde kalan vatandaşların duyarlılığı takdir topladı

    İstanbul için maske vakti
    Ücretsiz maskeler 'da eczaneler üzerinden dağıtılacak. Vatandaş, cep telefonuna gönderilen kodla maskesini alacak.
    25-65 yaş arasındaki bütün vatandaşlar, bu haktan yararlanacak. 10 gün için kişi başına 5 adet maske verilecek.

    BÜYÜK FARK
    Türkiye, Coronavirüs'e karşı mücadele başlattı. Yetkililer, salgından en az hasarla kurtulabilmek için "Evde kalın" çağrısı yaptı. Özellikle nüfus yoğunluğunun fazla olduğu büyükşehirlerde riskin daha çok olduğu vurgulandı. Ancak İstanbul'da yine kurallara uyulmadı. Herkes ilk fırsatta sokağa çıkıp soluğu banklarda aldı. Büyükşehir olan 'de ise halk gösterdiği duyarlılıkla takdir topladı. Herkes uyarıları dikkate alıp evde kaldı. Kentte 30 vakaya rastlandı. 1 kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.




    MERSİN 30 VAKA



    İSTANBUL     12 BİN 231 VAKA





    SORUMSUZ BABA
    KAHRAMANMARAŞ'TA baba M.A., yasağa aldırmadı. 10 yaşındaki oğluyla sokağa çıktı. Kuralları hatırlatan polise "Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor?" diye çıkıştı! Hakkında işlem başlatılıp, 392 lira ceza yazıldı.



    SOKAKLAR VİRÜSTEN TEMİZLENDİ
    İstanbul Ümraniye'de yerli Mikronsis aracı dezenfekte çalışmalarına başladı. Vatandaşlar çalışmadan memnun olduğunu açıkladı.

    POŞETLİ KORUMA
    İstanbul'da ekipler denetime çıktı. Hafif ticari araçta sürücü ve 2 yolcu yakalandı. Maske takmayan bir yolcu polisi görünce ağzını poşetle kapattı. Hepsine bin lira ceza yazıldı.



    CEZADAN KAÇAMADI
    Ayvacık'ta İlkay Gümüşsu (38), Corona'dan oyduğu ağaç kovuğuna girip saklandı. Ağaca zarar verdiği için hakkında işlem başlatıldı.



    138 BİN KİŞİ KARANTİNADA
    İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda 180 ayrı yerleşim yerinde 122 bin 500 vatandaşımız karantinada, yurtlardakilerle 138 bin karantinada olan var" dedi ve ekledi: Büyükşehirlerde hayat hafta içi yüzde 85-90 oranında tam anlamıyla kendisini evine çekmiş durumda.

    20 YAŞ ALTINA TEDBİRLİ İZİN
    İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca valiliklere ek genelge gönderdi. Buna göre, 20 yaş altındaki 'özel gereksinimi' olan gençlerin enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek koşulu ile il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verildi.

    PANDEMİ    , ACİL HAL KAPSAMINDA
    SAĞLIK Uygulama Tebliği'nde yapılan değişiklikle COVID-19'a yönelik tanı ve tedavi hizmetleri acil sağlık hizmeti kapsamına alındı. Tedavide kullanılan ilaçlar da SGK'nın ödeme listesine dahil edildi. Böylece özel hastaneler, Corona tedavisi gören hastalardan ilave ücret isteyemeyecek.

    SERİ ÜRETİME GEÇECEĞİZ
    CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinde kazanılan tecrübeyi sağlık alanına da taşıdıklarını belirtti. Solunum cihazlarının hızlı bir şekilde seri üretime geçeceğini vurgulayan Demir, "İnsanlarımızın hayatı için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

    CAN KAYBI 908'E ÇIKTI
    SAĞLIK Bakanlığı, Coronavirüs nedeniyle dün 96 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 908'e yükseldiğini bildirdi. Bakanlık, 4 bin 56 yeni vaka tespit edildiğini, dün iyileşen 296 kişi ile birlikte hastalığı yenenlerin sayısının toplam 2 bin 142 olduğunu belirtti.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Güncel İstanbul'da ücretsiz maskeler eczanelerden dağıtılacak
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri