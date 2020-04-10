Ücretsiz maskeler İstanbul'da eczaneler üzerinden dağıtılacak. Vatandaş, cep telefonuna gönderilen kodla maskesini alacak.
25-65 yaş arasındaki bütün vatandaşlar, bu haktan yararlanacak. 10 gün için kişi başına 5 adet maske verilecek.
BÜYÜK FARK
Türkiye, Coronavirüs'e karşı mücadele başlattı. Yetkililer, salgından en az hasarla kurtulabilmek için "Evde kalın" çağrısı yaptı. Özellikle nüfus yoğunluğunun fazla olduğu büyükşehirlerde riskin daha çok olduğu vurgulandı. Ancak İstanbul'da yine kurallara uyulmadı. Herkes ilk fırsatta sokağa çıkıp soluğu banklarda aldı. Büyükşehir olan Mersin'de ise halk gösterdiği duyarlılıkla takdir topladı. Herkes uyarıları dikkate alıp evde kaldı. Kentte 30 vakaya rastlandı. 1 kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.
MERSİN 30 VAKA
İSTANBUL 12 BİN 231 VAKA
SORUMSUZ BABA
KAHRAMANMARAŞ'TA baba M.A., yasağa aldırmadı. 10 yaşındaki oğluyla sokağa çıktı. Kuralları hatırlatan polise "Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor?" diye çıkıştı! Hakkında işlem başlatılıp, 392 lira ceza yazıldı.
SOKAKLAR VİRÜSTEN TEMİZLENDİ
İstanbul Ümraniye'de yerli Mikronsis aracı dezenfekte çalışmalarına başladı. Vatandaşlar çalışmadan memnun olduğunu açıkladı.
POŞETLİ KORUMA
İstanbul'da ekipler denetime çıktı. Hafif ticari araçta sürücü ve 2 yolcu yakalandı. Maske takmayan bir yolcu polisi görünce ağzını poşetle kapattı. Hepsine bin lira ceza yazıldı.
CEZADAN KAÇAMADI
Samsun Ayvacık'ta İlkay Gümüşsu (38), Corona'dan oyduğu ağaç kovuğuna girip saklandı. Ağaca zarar verdiği için hakkında işlem başlatıldı.
138 BİN KİŞİ KARANTİNADA
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda 180 ayrı yerleşim yerinde 122 bin 500 vatandaşımız karantinada, yurtlardakilerle 138 bin karantinada olan var" dedi ve ekledi: Büyükşehirlerde hayat hafta içi yüzde 85-90 oranında tam anlamıyla kendisini evine çekmiş durumda.
20 YAŞ ALTINA TEDBİRLİ İZİN
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca valiliklere ek genelge gönderdi. Buna göre, 20 yaş altındaki 'özel gereksinimi' olan gençlerin enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek koşulu ile il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verildi.
PANDEMİ, ACİL HAL KAPSAMINDA
SAĞLIK Uygulama Tebliği'nde yapılan değişiklikle COVID-19'a yönelik tanı ve tedavi hizmetleri acil sağlık hizmeti kapsamına alındı. Tedavide kullanılan ilaçlar da SGK'nın ödeme listesine dahil edildi. Böylece özel hastaneler, Corona tedavisi gören hastalardan ilave ücret isteyemeyecek.
SERİ ÜRETİME GEÇECEĞİZ
CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinde kazanılan tecrübeyi sağlık alanına da taşıdıklarını belirtti. Solunum cihazlarının hızlı bir şekilde seri üretime geçeceğini vurgulayan Demir, "İnsanlarımızın hayatı için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.
CAN KAYBI 908'E ÇIKTI
SAĞLIK Bakanlığı, Coronavirüs nedeniyle dün 96 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 908'e yükseldiğini bildirdi. Bakanlık, 4 bin 56 yeni vaka tespit edildiğini, dün iyileşen 296 kişi ile birlikte hastalığı yenenlerin sayısının toplam 2 bin 142 olduğunu belirtti.
25-65 yaş arasındaki bütün vatandaşlar, bu haktan yararlanacak. 10 gün için kişi başına 5 adet maske verilecek.
BÜYÜK FARK
Türkiye, Coronavirüs'e karşı mücadele başlattı. Yetkililer, salgından en az hasarla kurtulabilmek için "Evde kalın" çağrısı yaptı. Özellikle nüfus yoğunluğunun fazla olduğu büyükşehirlerde riskin daha çok olduğu vurgulandı. Ancak İstanbul'da yine kurallara uyulmadı. Herkes ilk fırsatta sokağa çıkıp soluğu banklarda aldı. Büyükşehir olan Mersin'de ise halk gösterdiği duyarlılıkla takdir topladı. Herkes uyarıları dikkate alıp evde kaldı. Kentte 30 vakaya rastlandı. 1 kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.
MERSİN 30 VAKA
İSTANBUL 12 BİN 231 VAKA
SORUMSUZ BABA
KAHRAMANMARAŞ'TA baba M.A., yasağa aldırmadı. 10 yaşındaki oğluyla sokağa çıktı. Kuralları hatırlatan polise "Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor?" diye çıkıştı! Hakkında işlem başlatılıp, 392 lira ceza yazıldı.
SOKAKLAR VİRÜSTEN TEMİZLENDİ
İstanbul Ümraniye'de yerli Mikronsis aracı dezenfekte çalışmalarına başladı. Vatandaşlar çalışmadan memnun olduğunu açıkladı.
POŞETLİ KORUMA
İstanbul'da ekipler denetime çıktı. Hafif ticari araçta sürücü ve 2 yolcu yakalandı. Maske takmayan bir yolcu polisi görünce ağzını poşetle kapattı. Hepsine bin lira ceza yazıldı.
CEZADAN KAÇAMADI
Samsun Ayvacık'ta İlkay Gümüşsu (38), Corona'dan oyduğu ağaç kovuğuna girip saklandı. Ağaca zarar verdiği için hakkında işlem başlatıldı.
138 BİN KİŞİ KARANTİNADA
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda 180 ayrı yerleşim yerinde 122 bin 500 vatandaşımız karantinada, yurtlardakilerle 138 bin karantinada olan var" dedi ve ekledi: Büyükşehirlerde hayat hafta içi yüzde 85-90 oranında tam anlamıyla kendisini evine çekmiş durumda.
20 YAŞ ALTINA TEDBİRLİ İZİN
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca valiliklere ek genelge gönderdi. Buna göre, 20 yaş altındaki 'özel gereksinimi' olan gençlerin enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek koşulu ile il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verildi.
PANDEMİ, ACİL HAL KAPSAMINDA
SAĞLIK Uygulama Tebliği'nde yapılan değişiklikle COVID-19'a yönelik tanı ve tedavi hizmetleri acil sağlık hizmeti kapsamına alındı. Tedavide kullanılan ilaçlar da SGK'nın ödeme listesine dahil edildi. Böylece özel hastaneler, Corona tedavisi gören hastalardan ilave ücret isteyemeyecek.
SERİ ÜRETİME GEÇECEĞİZ
CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinde kazanılan tecrübeyi sağlık alanına da taşıdıklarını belirtti. Solunum cihazlarının hızlı bir şekilde seri üretime geçeceğini vurgulayan Demir, "İnsanlarımızın hayatı için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.
CAN KAYBI 908'E ÇIKTI
SAĞLIK Bakanlığı, Coronavirüs nedeniyle dün 96 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 908'e yükseldiğini bildirdi. Bakanlık, 4 bin 56 yeni vaka tespit edildiğini, dün iyileşen 296 kişi ile birlikte hastalığı yenenlerin sayısının toplam 2 bin 142 olduğunu belirtti.
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