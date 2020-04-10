Corona virüs CANLI harita! 10 Nisan korona görülen il, ilçe, mahalle hangileri? Akşam saatlerinde güncel vaka ve vefat sayılarını öğrenmek isteyenler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son durum açıklamasını bekliyor. Dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 96 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 908 olduğunu bildirilmişti. İşte son gelişmeler...
10 NİSAN TÜRKİYE KORONA VEFAT VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
9 NİSAN TÜRKİYE KORONA VEFAT VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
Son 24 saatte 4056 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 96 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 42 bin 282, can kaybı 908 oldu.
Son açıklanan rakamlara göre söz konusu haritada illere göre vaka sayılarının dağılımı şöyle:
Adana 197
Edirne 89
Malatya 49
Adıyaman 26
Elazığ 9
Manisa 65
Ağrı 29
Erzincan 17
Mardin 34
Aksaray 4
Erzurum 86
Mersin 9
Amasya 24
Eskişehir 83
Muğla 43
Ankara 712
Gaziantep 37
Muş 11
Afyon 11
Giresun 61
Nevşehir 18
Antalya 95
Gümüşhane 12
Niğde 3
Ardahan 5
Hakkari 2
Ordu 73
Artvin 15
Hatay 22
Osmaniye 31
Aydın 12
Iğdır 25
Rize 88
Balıkesir 87
Isparta 268
Sakarya 207
Bartın 8
İzmir 853
Samsun 112
Batman 7
İstanbul 8852
Siirt 32
Bayburt 18
Kahramanmaraş 15
Sinop 31
Bilecik 5
Karabük 10
Sivas 67
Bingöl 8
Karaman 12
Şanlıurfa 11
Bitlis 22
Kars 25
Şırnak 3
Bolu 6
Kastamonu 13
Tekirdağ 101
Burdur 2
Kayseri 109
Tokat 80
Bursa 135
Kırıkkale 22
Trabzon 74
Çanakkale 24
Kırklareli 35
Tunceli 6
Çankırı 13
Kırşehir 4
Uşak 38
Çorum 29
Kilis 16
Van 26
Denizli 81
Kütahya 5
Yalova: 46
Diyarbakır 26
Konya 584
Yozgat 13
Düzce 21
Kocaeli 410
Zonguldak 112
6 İLDE YOĞUNLUK GÖRÜLDÜ
Haritaya göre, İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez Kocaeli, Sakarya, Zonguldak'ta yoğunluk olduğu görüldü.
Bakan Koca, haritayla ilgili şunları söyledi:
"Burada kırmızıyla işaretlenen bölgeler, yoğunluğun daha fazla olduğu bölgeler olarak yansımakta. Özellikle Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez Kocaeli, Sakarya, Zonguldak. Özellikle bu noktada yoğunluğun daha fazla olduğunu bu haritadan görmek mümkün. Ankara'dan mahalle mahalle sokak caddesine kadar yoğunluğun nerede olduğunu gösteren ve nasıl takip ettiğimize örnek olsun diye gördüğünüz bir tablo."
Türkiye geneli koronavirüs yoğunluk haritası
İstanbul geneli koronavirüs yoğunluk haritası
Ankara geneli koronavirüs yoğunluk haritası
İzmir geneli koronavirüs yoğunluk haritası
Kocaeli geneli koronavirüs yoğunluk haritası
Sakarya geneli koronavirüs yoğunluk haritası
Zonguldak geneli koronavirüs yoğunluk haritası
VAKALARIN YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI
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