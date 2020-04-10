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    ! 10 Nisan korona görülen il, ilçe, mahalle hangileri? Ankara, İzmir, İstanbul...

    Corona virüs Türkiye CANLI harita akşam saatlerinden itibaren vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam yaptığı açıklamada son 24 saatte 4056 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 96 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 42 bin 282, can kaybının ise 908 olduğunu açıkladı. Bu kapsamda koronavirüsün görüldüğü il, ilçe ve mahalleri merak edenler 10 Nisan korona görülen il, ilçe, mahalle hangileri sorusuna yanıt arıyor. İşte il il vaka sayıları...

    Corona virüs görülen il, ilçe ve mahalleler hangileri?

    Corona virüs CANLI harita! 10 Nisan korona görülen il, ilçe, mahalle hangileri? Akşam saatlerinde güncel vaka ve vefat sayılarını öğrenmek isteyenler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son durum açıklamasını bekliyor. Dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 96 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 908 olduğunu bildirilmişti. İşte son gelişmeler...

    10 NİSAN TÜRKİYE KORONA VEFAT VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    9 NİSAN TÜRKİYE KORONA VEFAT VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

    Son 24 saatte 4056 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 96 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 42 bin 282, can kaybı 908 oldu.

    Son açıklanan rakamlara göre söz konusu haritada illere göre vaka sayılarının dağılımı şöyle:

    Adana 197
    Edirne 89
    Malatya 49
    Adıyaman 26
    Elazığ 9
    Manisa 65
    Ağrı 29
    Erzincan 17
    Mardin 34
    Aksaray 4
    Erzurum 86
    Mersin 9
    Amasya 24
    Eskişehir 83
    Muğla 43
    Ankara 712
    Gaziantep 37
    Muş 11
    Afyon 11
    Giresun 61
    Nevşehir 18
    Antalya 95
    Gümüşhane 12
    Niğde 3
    Ardahan 5
    Hakkari 2
    Ordu 73
    Artvin 15
    Hatay 22
    Osmaniye 31
    Aydın 12
    Iğdır 25
    Rize 88
    Balıkesir 87
    Isparta 268
    Sakarya 207
    Bartın 8
    İzmir 853
    Samsun 112
    Batman 7
    İstanbul 8852
    Siirt 32
    Bayburt 18
    Kahramanmaraş 15
    Sinop 31
    Bilecik 5
    Karabük 10
    Sivas 67
    Bingöl 8
    Karaman 12
    Şanlıurfa 11
    Bitlis 22
    Kars 25
    Şırnak 3
    Bolu 6
    Kastamonu 13
    Tekirdağ 101
    Burdur 2
    Kayseri 109
    Tokat 80
    Bursa 135
    Kırıkkale 22
    Trabzon 74
    Çanakkale 24
    Kırklareli 35
    Tunceli 6
    Çankırı 13
    Kırşehir 4
    Uşak 38
    Çorum 29
    Kilis 16
    Van 26
    Denizli 81
    Kütahya 5
    Yalova: 46
    Diyarbakır 26
    Konya 584
    Yozgat 13
    Düzce 21
    Kocaeli 410
    Zonguldak 112

    6 İLDE YOĞUNLUK GÖRÜLDÜ

    Haritaya göre, İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez Kocaeli, Sakarya, Zonguldak'ta yoğunluk olduğu görüldü.

    Bakan Koca, haritayla ilgili şunları söyledi:

    "Burada kırmızıyla işaretlenen bölgeler, yoğunluğun daha fazla olduğu bölgeler olarak yansımakta. Özellikle Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez Kocaeli, Sakarya, Zonguldak. Özellikle bu noktada yoğunluğun daha fazla olduğunu bu haritadan görmek mümkün. Ankara'dan mahalle mahalle sokak caddesine kadar yoğunluğun nerede olduğunu gösteren ve nasıl takip ettiğimize örnek olsun diye gördüğünüz bir tablo."

    Türkiye geneli koronavirüs yoğunluk haritası

    İstanbul geneli koronavirüs yoğunluk haritası

    Ankara geneli koronavirüs yoğunluk haritası

    İzmir geneli koronavirüs yoğunluk haritası

    Kocaeli geneli koronavirüs yoğunluk haritası

    Sakarya geneli koronavirüs yoğunluk haritası

    Zonguldak geneli koronavirüs yoğunluk haritası

    VAKALARIN YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI

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