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    • 09.04.2020 13:27
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    Son dakika: 'nda endişe yaratan görüntü! Prof. Dr. Hüseyin Toros'tan açıklama geldi

    Son dakika haberi... (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, 'nın renginin bugünlerde değiştiğini belirterek, " Boğazı'nın rengi bugünlerde turkuazımsı bir hale dönmeye başladı. Bunun asıl nedeni ise 3 gündür poyrazın etkili olmasıdır" dedi.

    İstanbul Boğazı'nda endişe yaratan görüntü!

    Toros, son günlerde 'nın renginin değiştiğini belirtti.

    Bu renk değişiminin luları şaşırttığını vurgulayan Toros, "Bazı insanlar renk değişimini beğenirken bazılarında ise yaşanan durum endişeye sebep oluyor. Ama insanların bu renk değişiminden endişe etmesine gerek yok." diye konuştu.

    Toros, rengin değişiminde birçok faktörün etkili olabileceğini belirterek, şöyle devam etti:

    "Bu faktörlerden bir tanesi suyun içeriği ve su içindeki canlı veya cansız zerrecikler. Bir diğeri ise atmosferin durumu ve ışığın yansımasıdır. Dolayısıyla yüzeyinin rengi gelen ışığın suda bulunan maddelerle etkileşimi sonucu oluşur.



    İstanbul Boğazı'nın rengi bugünlerde turkuazımsı bir hale dönmeye başladı. Bunun asıl nedeni ise 3 gündür poyrazın etkili olmasıdır. Poyraz, Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na doğru kuvveti olarak esmektedir.



    Bu da Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na 'plankton' denilen çok küçük canlıları taşıyor. Bu canlılarda su yüzeyinde çok fazla olunca mavi ışığı emdiği için ışık farklı renklere kayıyor. Bundan dolayı deniz suyu rengi farklı görünüyor."

    Bu durumun deniz yaşamına zarar vermediğini dile getiren Toros, bunun doğal bir süreç olduğunu ifade etti.

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