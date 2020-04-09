ŞÜPHELİLER İÇİN ÖZEL EKİP

Hastaneye gelecek bir koronavirüs şüphelisinin izlemesi gereken yolu ve tüm aşamaları yerinde görüntülendi. Hastane çevresine asılan çeşitli pankartlarla, koronavirüs şüphesiyle gelen ve bunun bilincinde olan hastaları Covid-19 triyaj girişine yönlendirmek amaçlandı. Buraya gelen hasta, 24 saat görev yapan sağlık personeli tarafından hemen ateşi ve nabzı ölçülerek ilk teşhis konuluyor. Eğer ateşi 38 derecenin üzerindeyse ve diğer bulgular da koronavirüs şüphesini destekliyorsa hasta, hastane içerisinden değil bir görevli nezaretinde hastanenin dışından kimseye temas ettirilmeden 'Covid-19' kapısına getiriliyor. Evinden ambulansla alınan koronavirüs şüphelisi hasta da yine bu kapıdan giriş yapıyor. Bu kapıdan girdikten sonra önceden enjeksiyon odası olarak kullanılan, şimdi ise tamamen koronavirüs hastaları için ayrılan alanda bazı tetkikler yapılıyor. Buradaki tüm sağlık çalışanları zorunlu olarak özel tulum, maske, siperlik ve eldiven kullanıyor.