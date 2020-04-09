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    corona virüs son durum açıklama! 9 Nisan Türkiye korona ölü ve vaka sayısı kaç?

    corona virüs son durum açıklaması akşam saatlerinde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bakan Koca koronavirüs vaka, vefat sayılarını ve alınan yeni tedbirleri sosyal medya hesabından ya da canlı yayında vatandaşlara duyuruyor. Bu kapsamda vatandaşlar koronavirüsteki son durumu merak ediyor. Peki, 9 Nisan Türkiye korona ölü ve vaka sayısı kaç oldu? İşte son detaylar ve son dakika haberleri...

    9 Nisan corona virüs vefat ve vaka sayısı kaç oldu?

    9 Nisan Türkiye korona ölü ve vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs son durum açıklaması vatandaşlar tarafından bekleniyor. Dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 87 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 812 olduğunu bildirilmişti.

    9 NİSAN TÜRKİYE KORONA VEFAT VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

    Son 24 saatte 4056 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 96 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 42 bin 282, can kaybı 908 oldu.

    8 NİSAN KORONAVİRÜS VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇ OLDU?

    CORONA VİRÜS CANLI HARİTA İÇİN TIKLAYINIZ

    6 İLDE YOĞUNLUK GÖRÜLDÜ

    Haritaya göre, İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez Kocaeli, Sakarya, Zonguldak'ta yoğunluk olduğu görüldü.

    Bakan Koca, haritayla ilgili şunları söyledi:

    "Burada kırmızıyla işaretlenen bölgeler, yoğunluğun daha fazla olduğu bölgeler olarak yansımakta. Özellikle Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez Kocaeli, Sakarya, Zonguldak. Özellikle bu noktada yoğunluğun daha fazla olduğunu bu haritadan görmek mümkün. Ankara'dan mahalle mahalle sokak caddesine kadar yoğunluğun nerede olduğunu gösteren ve nasıl takip ettiğimize örnek olsun diye gördüğünüz bir tablo."

    Türkiye geneli koronavirüs yoğunluk haritası

    İstanbul geneli koronavirüs yoğunluk haritası

    Ankara geneli koronavirüs yoğunluk haritası

    İzmir geneli koronavirüs yoğunluk haritası

    Kocaeli geneli koronavirüs yoğunluk haritası

    Sakarya geneli koronavirüs yoğunluk haritası

    Zonguldak geneli koronavirüs yoğunluk haritası

    VAKALARIN YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI

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