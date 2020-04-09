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    hava yoluyla yayılır mı? Finlandiyalı bilim adamları koronavirüsün havada nasıl yayıldığını anlatan bir video paylaştı!

    İlk olarak ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip dünya genelinde milyonlarca insana bulaştı. Damlacıklar ile bulaşan koronavirüs havada asılı kalıyor mu? Sorusu en çok merak edilen konulardan biri olmuştu. Finlandiya bir hapşırıktan ve öksürükten etrafa saçılan mikro damlacıkların dakikalar boyunca kapalı ortamlarda nasıl havada kalabildiğine ilişkin görüntülü simülasyon paylaştı.

    Koronavirüs hava yoluyla yayılır mı?

    Dünyayı etkisine altına alan (Covid-19) salgınıın yayılma hızına ilişkin Finlandiya'dan çarpıcı bir araştırma geldi. Aalto Universitesi, bir hapşırıktan ve öksürükten etrafa saçılan mikrodamlacıkların dakikalar boyunca kapalı ortamlarda nasıl havada kalabildiğine ilişkin görüntülü simülasyon yaparak, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

    DAMLACIKLAR 3 METREKARELİK ALANA YAYILIYOR
    Finlandiya'nın Espoo kentinde bulunan , koronavirüsün süpermarketlerde nasıl bulaştığını anlatan bilgisayar simülasyonu hazırladı. Bir koronavirüs hastasının süpermarkette hapşırmasından sonra mikro damlacıkların dakikalar boyunca havada asılı kaldığı gözlemlenirken, 3 metrekarelik alana yayıldığı tespit edildi. Simülasyonda, süpermarket reyonunda hapşıran hasta kişiden yayılan mikro damlacıklarla dolu bulutun, hasta kişinin bulunduğu yerden ayrıldıktan sonra bile havada asılı kalmaya devam ettiği gözlemlendi.

    BİLİM İNSANLARI: EN İYİ KORUNMA YÖNTEMİ EVDE KALMAK
    Aalto Üniversitesi'nden Profesör Ville Vuorinen, kapalı olan kalabalık alanlarda mümkün oldukça kısa süre kalınmasını tavsiye etti. Üniversite yayınladığı görüntüyle birlikte yaptığı açıklamada, koronavirüsü taşıyan aerosol parçacıklarının havada düşünüldüğünden daha uzun süre kaldığını ifade etti. Kalabalık kamusal kapalı alanlardan kaçınılması tavsiye edildi.

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