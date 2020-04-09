İstanbul Corona haritası! İstanbul ilçe ilçe Corona haritası ilde yaşayan vatandaşların merak konusu oldu. 39 ilçesi bulunan İstanbul, virüsün en çok etkisini gösterdiği il oldu. İstanbul Corona haritası yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Haritada vaka dağılımları ve virüsün en çok hangi bölgelerde etkili olduğu görülebiliyor. İstanbul Corona haritasına haberimizden ulaşabilir ve virüs dağılımını görebilirsiniz.

İSTANBUL CORONA HARİTASI!

İstanbul'da corona virüsün en yoğun olduğu ilçelerin Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa olduğu açıklandı. Uzmanlar, nüfusun yüksek olduğu ilçelerde corona virüs vakalarının da yoğun olduğunu dile getirdi.