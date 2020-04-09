İstanbul Corona haritası! İstanbul ilçe ilçe Corona haritası ilde yaşayan vatandaşların merak konusu oldu. 39 ilçesi bulunan İstanbul, virüsün en çok etkisini gösterdiği il oldu. İstanbul Corona haritası yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Haritada vaka dağılımları ve virüsün en çok hangi bölgelerde etkili olduğu görülebiliyor. İstanbul Corona haritasına haberimizden ulaşabilir ve virüs dağılımını görebilirsiniz.
İSTANBUL CORONA HARİTASI!
İstanbul'da corona virüsün en yoğun olduğu ilçelerin Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa olduğu açıklandı. Uzmanlar, nüfusun yüksek olduğu ilçelerde corona virüs vakalarının da yoğun olduğunu dile getirdi.
İstanbul'da corona virüsün en yoğun olduğu ilçeler açıklandı. İlk üç sırada nüfusun fazla olduğu Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa ilçeleri yer aldı. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, "Buralar çalışmak zorunda olan yoğun işçi mahalleleri" derken, Aile Hekimleri Derneği Başkanı Kutbettin Demir ise "İstanbul'da nüfusun yüksek olduğu tüm ilçelerde bir yoğunluk var" diye konuştu.
Türkiye'de corona virüs vakasının görülmesinden sonra en çok merak edilen konuların başında il ve ilçelere göre "hasta rakamları" geliyordu. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün 81 ilin ilçelerindeki yoğunluğu gösteren haritaları kamuoyu ile paylaştı.
Hürriyet'in haberine göre; Avrupa Yakası'nda, vaka dağılımı Büyükçekmece ilçe merkezini geçtikten sonra, yazlıkların yoğun, kış nüfusunun düşük olduğu Kumburgaz'a doğru hızla azalıyor. Kamiloba, Celaliye, Selimpaşa, Silivri hattında hastalık yok denecek noktaya yaklaşıyor. Avrupa yakasının düşük risk gruplu bir başka ilçesi ise kırsal kesime yayılan Çatalca. Corona virüsü, çok sayıda köyün yer aldığı, ilçe merkezinde de yerleşimin şehre göre nispeten seyrek olduğu Çatalca'yı şimdilik pas geçmiş görünüyor.
Kuzeye doğru çıkarken son yıllarda yıldızı parlayan Arnavutköy de salgının ele geçiremediği ilçelerden biri haline gelmiş. Nüfusu hızla artan Başakşehir'e, yapılaşmanın seyrek, yeşil alanların kent merkezine göre hayli fazla olması nedeniyle tam sokulamamış hastalık.
Esenyurt, Küçükçekmece, Avcılar, Bağcılar, Esenler, Bahçelievler, Bayrampaşa, Bakırköy, Zeytinburnu ve Güngören'daki yoğun yerleşim merkezlerinden beslenen corona virüs, tarihi yarımadayı da kucaklayıp, Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli üzerinden Rumelihisarı'na kadar kâbus gibi yayılmış. İkinci köprüden sonra azalan yapılaşma Boğaz'ın buradan Karadeniz'e kadar uzanan bu kesiminde hastalığa geçit vermemek için direniyor.
İstanbul Boğazı'nın Anadolu yakası da benzer bir görüntü sergiliyor. Beykoz'dan Karadeniz'e kadar uzanan hat, Riva, Şile, Polonezköy'e şimdilik kuvvetli risk bölgesi olmaktan çok uzakta.
Hastalığın yayılması, Kavacık'tan sonra güneye doğru yoğunlaşıyor. Anadolu Yakası'nı Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Ataşehir ve Maltepe üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar tehdit ediyor. Bu yakada, Silivri gibi İstanbul'un sınır ilçesi Tuzla da riski uzak tutmayı başarmış.
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