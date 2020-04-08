Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD'de gerçek ölü sayısının açıklanandan fazla olduğu öne sürüldü. ABD'de yayımlanan New York Times gazetesi, ülkede açıklanan koronavirüs ölümlerinin gerçek sayıdan daha düşük olduğunu yazıyor.
Gazeteye konuşan Indianalı bir doktor, Mart ayında ölen bir hastasına koronavirüs testi yaptırmak istediğini fakat talebinin reddedildiğini aktarıyor.
New York'taki paramedikler de evlerinde ölen çok sayıda hastaya, koronavirüs belirtisi göstermelerine rağmen test yapılmadığını söylüyor.
BELGELERE YAZILMIYOR
Virginia'da ise koronavirüsten ölen üç sağlık çalışanının ölüm belgelerinin yalnızca birinde gerekçe olarak koronavirüsün yazıldığı belirtiliyor.
Gazeteye konuşan uzmanlara göre koronavirüs kaynakları ölüm verilerinin sisteme girilmeme nedenleri arasında tutarsız protokoller, kısıtlı kaynaklar ve karar alma süreçlerinde şehirler arasında yaşanan farklılıkları gösteriyor.
KIRSAL BÖLGELERDE TEST YOK
Özellikle kırsal bölgelerdeki doktorlar, ellerinde yeterli sayıda test olmadığını söylüyor.
Doktorlar son iki ayda pek çok koronavirüs ölümünün kayıtlara grip veya zatürre olarak geçtiğini düşünüyor.Bu da koronavirüs verilerini derleyen Ulusal Sağlık İstatistikleri Kurumu'nun yanlış veri toplamasına yol açıyor.
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