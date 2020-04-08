Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD'de gerçek ölü sayısının açıklanandan fazla olduğu öne sürüldü. ABD'de yayımlanan New York Times gazetesi, ülkede açıklanan koronavirüs ölümlerinin gerçek sayıdan daha düşük olduğunu yazıyor.

Gazeteye konuşan Indianalı bir doktor, Mart ayında ölen bir hastasına koronavirüs testi yaptırmak istediğini fakat talebinin reddedildiğini aktarıyor.

New York'taki paramedikler de evlerinde ölen çok sayıda hastaya, koronavirüs belirtisi göstermelerine rağmen test yapılmadığını söylüyor.