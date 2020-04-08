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    • 08.04.2020 14:40
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan açıklaması!

    Son dakika haberleri... Başkan ", son 18 yılda temel hizmet alanlarında yaşadığı değişim ve dönüşüm sayesinde salgınına en hazırlıklı ülkelerden biridir" dedi. Erdoğan "Müsterih olunuz hiçbir virüs, hiçbir salgın Türkiye'den güçlü değildir. Devlet olarak tüm tedbirleri alıyor, milletimizin sağlığını tehdit eden salgına karşı imkanlarımızı seferber ediyoruz."şeklinde konuştu.

    Başkan Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması!

    Son dakika haberleri... Başkan le mücadele kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan ", son 18 yılda temel hizmet alanlarında yaşadığı değişim ve dönüşüm sayesinde koronavirüs salgınına en hazırlıklı ülkelerden biridir" dedi.

    Erdoğan "165 bin doktorumuz, 205 bini hemşire olmak üzere 490 bin sağlık ve 360 bin destek personelimizle devasa bir sağlık ordusuna sahibiz" ifadelerini kullandı.

    Erdoğan "Müsterih olunuz hiçbir virüs, hiçbir salgın Türkiye'den güçlü değildir. Devlet olarak tüm tedbirleri alıyor, milletimizin sağlığını tehdit eden salgına karşı imkanlarımızı seferber ediyoruz."şeklinde konuştu.

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