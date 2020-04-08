Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan koronavirüsle mücadele kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Türkiye, son 18 yılda temel hizmet alanlarında yaşadığı değişim ve dönüşüm sayesinde koronavirüs salgınına en hazırlıklı ülkelerden biridir" dedi.

Erdoğan "165 bin doktorumuz, 205 bini hemşire olmak üzere 490 bin sağlık ve 360 bin destek personelimizle devasa bir sağlık ordusuna sahibiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan "Müsterih olunuz hiçbir virüs, hiçbir salgın Türkiye'den güçlü değildir. Devlet olarak tüm tedbirleri alıyor, milletimizin sağlığını tehdit eden salgına karşı imkanlarımızı seferber ediyoruz."şeklinde konuştu.