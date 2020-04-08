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    • 09.04.2020 06:32
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    ten iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı

    Çin'de ortaya çıktıktan sonra pandemiye dönüşen yeni tip (Covid-19) salgını tedavisi görüp iyileşen kişi sayısı dünya genelinde 330 bini aştı.

    Bu kez iyi haber geldi! İyileşenlerin sayısı...

    Dünya genelinde yeni tip (Kovid-19) teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı 330 bini geçti.

    Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada 330 bin 203 kişi hastalığı atlatmayı başardı.

    Sağlığına kavuşan 77 bin 279 hastanın olduğu Çin, iyileşen vaka sayısının en fazla olduğu ülke. Çin'in ardından en fazla iyileşme görülen ülkeler sırasıyla İspanya (48 bin 21), Almanya (46 bin 300), İran (29 bin 812), İtalya (26 bin 491), ABD (22 bin 828) ve Fransa (21 bin 254) oldu.

    Çin'in Vuhan kentinde geçen yıl aralıkta ortaya çıkan Kovid-19, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 517 bin 731'e ulaşırken, 88 bin 450 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi altında 1 milyon 99 bin 78 aktif enfekte vaka iyileşmeyi bekliyor.

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