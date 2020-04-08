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    Son dakika: ve 'den için yeni yasa teklifi

    Son dakika haberine göre ve Meclis'e yeni bir teklif sunacak. Teklif koronavirüs önlemleri kapsamında na yeni haklar getiriyor. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası artırılıyor.

    Sağlık çalışanları için yeni yasa teklifi

    ve Meclis'e yeni bir teklif sunacak. Teklif koronavirüs önlemleri kapsamında na yeni haklar getiriyor. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası artırılıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Turan, MHP grubu ile hazırladıkları sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifini, Meclis Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.

    AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Tüm faillerin cezaevlerine girmesi teklif ediliyor. Siyasi polemikten uzak bakılması gereken bir konudur. Sağlıkçılara yönelik şiddette cezaları yüzde 50 arttırıyoruz. Tüm partiler değerlendirsin, infaz yasasına ekleyelim.

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