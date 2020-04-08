Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'un "Bankalar ipe un seriyor. Şirketlerimiz bankalar tarafından limit bitti denip başvurusu daha alınmadan geri çevriliyor. Tüm bankalara sesleniyorum. Bu dönem kar düşünecek, şirket seçecek dönem değil. Bankaları, sıkıntıya düşen tüm firmalarımızı desteklemeye çağırıyorum" diye yaptığı çağrı büyük yankı buldu.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Bizler de iş alemi olarak bu çağrıya katılıyoruz ve tam destek veriyoruz" dedi.

Eskişehir Sanayi Odası tarafından hazırlanan raporların, bankalar ve yaklaşımları konusunda TOBB'a verdiklerini belirten ve bunların sonuç vermeye başladığını ifade eden Kesikbaş, sanayicilerin bankalardan 2020 yılı boyunca koşulsuz destekte beklediğinin altını çizdi.

TEMKİNLİ TEDİRGİNLİK

Sanayicilerin en büyük şikâyetinin KGF kredilerinin henüz daha sanayiciye ulaşmamış olması olduğunu vurgulayan Kesikbaş, "Üretim yapan firmalarımızda temkinli bir tedirginlik söz konusu. Ekonomik tedbirlerin uygulamasının geç başlaması, kriterlerin henüz belli olmaması, bankaların derecesi ve kredibilitesi yüksek firmaları gözetmesi, tedbirlerin bürokrasi altında ezilmesi, yok olması sanayicilerimizin en büyük şikayetleri" dedi.

Koronavirüs salgını döneminde en önemli meselenin 'üretim gücünü muhafaza edilmesidir' diyen Kesikbaş, "Milli dayanışmaya en çok ihtiyacımız olduğu bir dönemde Bankalarımızı, sanayicimizin yanında, sanayicimizin işlerini kolaylaştıran kurumlar ve bireyler olarak görmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

GTO BAŞKANI YILDIRIM: ÖZEL BANKALAR DA AYNI FEDAKARLIĞI GÖSTERMELİ

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım da yaşanan zorlu süreçte kamu bankalarının gereken desteği gösterdiğini dile getirerek özel bankalardan da aynı fedakarlığı beklediklerini kaydetti.

Yıldırım, aksi takdirde kazanan bir tarafı olmayacağını belirtti.

GTO Başkan Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada özel bankalara çağrıda bulunarak, "Ne yazık ki üyelerimiz bankaların bu süreçte gerekli hassasiyeti göstermediklerini dile getiriyor. Bankalarımızın değerli yöneticileri bilmelidir ki bu dönem karlılık düşünecek, işletme seçecek dönem değildir. Ülke ekonomisinin lokomotif kentlerinden Gaziantep, bugüne kadar bankalarımıza çok kar ettirdi. Her ne kadar kredi kullanım oranı, borçluluk oranı yüksek bir kent olsa da geri ödeme oranı da o kadar güçlü bir şehirdir. Çünkü Gaziantep sizden aldığını üretime, yatırıma, istihdama harcar. Eğer şimdi yanımızda olmayacaksanız ne zaman olacaksınız? Siz bizim iyi gün değil, kötü gün dostumuz olun. Olun ki birlikte düzlüğe çıkalım. Bir yandan canımız bir yandan geleceğimiz için mücadele ettiğimiz şu günlerde reel sektörün, dolayısıyla bu fedakar ve aziz milletin can dostu bankalar olmalı. Zira bankalar işletmelerin yanında olursa biz de istihdama devam ederiz. Çalışanlarımız ve aileleri ile birlikte kazanan tüm toplum olur" ifadelerini kullandı.

TOBB'DAN BANKALARA ÇAĞRI

TOBB'un bankalara yaptığı çağrıyı hatırlatan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, bu çağrının ise şunlar olduğunu ifade etti;

"Tüm dünya Korona virüs salgını dolayısıyla oldukça zor bir dönemden geçiyor. Bu dönemde ülkemizde de pek çok işletmemizin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Birkaç sektör dışında tüm firmalarımızda da ciddi ciro kayıpları var. Devletimiz bu dönemde ekonomik etkileri kontrol altında tutabilmek için birçok tedbir açıkladı. Bu tedbirlerin ana omurgasında da vergi ertelemeleri, kısa çalışma ödeneği ve düşük maliyetli işletme kredileri var. Her üç tedbir de firmalarımızın faaliyetlerinin devam etmesi ve istihdamın korunması için çok önemli. Özellikle kredi genişlemesinin sağlanabilmesi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler kapsamında KGF'nin kefalet kapasitesi 250 milyar lira artırıldı. Ancak, 81 ilden oda ve borsalarımıza gelen şikayetler bu kredilerin bankalar tarafından finansman sıkıntısı çeken firmalarımıza ulaştırılmasında sıkıntılar yaşandığını gösteriyor. Şirketlerimiz bankalar tarafından "limit bitti" denip başvurusu dahi alınmadan geri çevriliyor. Hatta Korona virüsten olumsuz etkilenen firmalarımızın değil de, kredibilitesi yüksek büyük firmalara kredi kullandırıldığı yönünde de eleştiriler var. Buradan tüm bankalara seslenmek istiyorum. Bu dönem karlılık düşünecek, şirket seçecek dönem değil. Hepimiz aynı gemideyiz. Reel sektör olmazsa bankacılık kesimi de olmaz. Devletimiz zaten riskin yüzde 80'ini üstleniyor. Tüm bankalarımızı sıkıntıya düşen tüm firmalarımıza destek olmaya çağırıyorum".