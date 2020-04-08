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    • 08.04.2020 17:47
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    'dan Meclis'e "kanun teklifi" teşekkürü

    Son dakika haberi... , ve grubu tarafından hazırlanan ve Meclis Başkanlığı'na sunulan sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı.

    Yüce Meclisimize şükran borçluyuz

    ve gruplarının ortak hazırladığı, sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu.

    Bakan Koca, gelişmeye ilişkin Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

    "Değerli vekillerim, Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasa Teklifi ile 1 milyon 100 bini aşkın sağlık personelimize güvence sunma hazırlığında olan Yüce Meclisimize şükran borçluyuz. Teklifin istisnasız her vekilimizin desteği ile en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz."


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