Eyüpsultan'da öğretmenler, sağlık çalışanları için yüz koruma siperliği üretiyor

Eyüpsultan'daki öğretmenler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede görev yapan sağlık çalışanlarına destek için yüz koruma siperliği üretmeye başladı.

Eyüpsultan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli öğretmenler belediyenin desteğiyle sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla haftada bin yüz koruma siperliği üretecek.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alper Asım Özer, ilçedeki öğretmenlerin yüz koruma siperi üretiminde gönüllü olduklarını belirterek, 12 okul bünyesinde 3D yazıcılar kullanılarak sağlık çalışanları yüz koruma siperi üretildiğini aktardı.





Bilişim öğretmenleri tarafından 13 adet 3D yazıcıyla üretilen yüz koruma siperlerinin sağlık çalışanlarına ve sağlık kuruluşlarına ücretsiz verileceğini belirten Özer, şunları kaydetti:

"Eyüpsultan Belediyesinin verdiği malzeme desteğiyle üretim yapıyoruz. İlçemizde bulunan 13 tane 3D yazıcı ile birlikte şu anda haftada bin adet siperlikli yüz maskesi üretiyoruz. Bu ürettiğimiz maskeleri Kaymakamlığımızın aracılığıyla Eyüpsultan Devlet Hastanemize veriyoruz. Burada öğretmenlerimiz fedakarca çalışıyorlar. Mesai mefhumu gözetmiyoruz. Tüm bilişim öğretmenlerimiz bu işte gönüllü oldular ve sağ olsunlar ellerinden gelen tüm gayreti gösteriyorlar. İki haftadır bu üretimi yapmaya başladık ve devam ediyoruz."