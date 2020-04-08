Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

Koronavirüs istisnasız 81 ilimizde görüldükten sonra bu salgınla mücadelede yeni aşamaya geçtik. Hepimiz virüs tehdidi altındayız.

Artık her birimiz aynı hassasiyeti göstermek zorundayız, dayanışma içinde olmak zorundayız. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Ankara gibi şehirler yurt dışı gidiş gelişleri ve sosyal temasın yüksek olduğu şehirlerdir.

Yurt dışı gelişlerin ve sosyal temasın yüksek olduğu şehirler var. 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ın şehir giriş çıkışları durdurulmuştu. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için alınan tedbirler çok önemli.

İzolasyon kuralıla şehir şehir uymalıyız. Her aile de bu kurallara uymak zorundadır. 83 milyonu oluşturan bireylerin izolasyonu hayt tarzına getirmesi gerekir. Kısıtlamalara uyulması önümüzdeki günlerin kaderini etkileyecek

Burada 2 taraf var. Birisi virüs, biri de biziz. Bu virüs, bazı devletlerin bile birbirlerine tutumunu değiştirdi. Tedbirli olma, işbirliği yapma zamanıdır. Ortak payda insanın sağlığıdır.