AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın resmi kaynaklara dayanmadan Bodrum'da koranavirüsten yedi kişi öldü açıklamasına sert tepki gösterdi. AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Gökmen, Bodrum kamuoyuna hitaben partinin ilçe başkanlığına ait sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada sokak dedikodusuna göre açıklama yapılmamasının altını çizerek, Bodrumlulara çağrı yaptı.

BODRUM'DA VEFAT SAYISI ÜÇ

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, "Vefat eden vatandaşlarımız arasında Bodrum'da yaşayan üç kişi vardır. Bu üç kişiden biri Bodrum'da, biri Milas'ta, biri de Muğla'da vefat etmiştir. Bu resmi rakamlara rağmen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras bir açıklama yapmış ve Bodrum'da toplam ölüm sayısının yedi olduğunu söylemiştir. Resmi verilerden anlaşıldığı gibi Bodrum'da ölüm sayısı kesinlikle yedi değildir" diye açıklama yaptı.

BODRUM BELEDİYE BAŞKANI ENDİŞELERİ ARTIRIYOR

AK Partili Gökmen, "Oldukça hassas bir dönemden geçmekteyiz. Vatandaşlarımız zaten salgın nedeniyle yeteri kadar endişelidir. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın resmi verilere dayanmadan açıklama yapması, endişeleri daha da arttırmaktadır. Bu kritik süreçte resmi makamlarca doğrulanmadan kimse sokak dedikodusuna göre açıklama yapmamalıdır. Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı bundan sonra resmi verilere dayanarak açıklamaya yapmaya davet ediyoruz. Aksi takdirde yaşanacak infial, hepimize zarar verecektir" dedi.

7 RAKAMINI VERMİŞTİ

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, dün yaptığı açıklamada "Resmi makamlardan almış olduğumuz bilgilere göre; Muğla İl ve İlçelerinde koronavirüs nedeniyle toplam vefat sayısı yedidir. Bu vefatların üçü Milas, ikisi Muğla Merkez, biri Fethiye, biri de Bodrum'da gerçekleşmiştir" demişti. (Sabah)