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    • 07.04.2020 16:54
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    'tan '' mesajı

    sebebiyle Twitter'dan bir paylaşımda bulunan , "Bu mübarek gecede Rabbimizin engin merhametine, Efendimizin (S.A.V.) himmetine gönüllerimizi açıp huzurumuz, selametimiz için, insanlığın içinden geçtiği sıkıntı ve hastalıklardan beraatimiz için dua edelim. Rabbimiz, tüm dualarımızı mübarek hürmetine kabul eylesin." dedi.

    Bakan Albayrak'tan anlamlı paylaşım
    , sosyal medya hesabı Twitter'dan, vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

    Bakan Albayrak, mesajında "Bu mübarek gecede Rabbimizin engin merhametine, Efendimizin (S.A.V.) himmetine gönüllerimizi açıp huzurumuz, selametimiz için, insanlığın içinden geçtiği sıkıntı ve hastalıklardan beraatimiz için dua edelim. Rabbimiz, tüm dualarımızı mübarek Berat Gecesi hürmetine kabul eylesin." ifadelerine yer verdi.




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