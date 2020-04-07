Bu mübarek gecede Rabbimizin engin merhametine, Efendimizin (S.A.V.) himmetine gönüllerimizi açıp huzurumuz, selametimiz için, insanlığın içinden geçtiği sıkıntı ve hastalıklardan beraatimiz için dua edelim.



Rabbimiz, tüm dualarımızı mübarek Berat Gecesi hürmetine kabul eylesin. pic.twitter.com/2K57mjzWHd